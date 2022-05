Quali sono le software house più famose?

Il progresso tecnologico ha investito in maniera massiccia diversi settori, tra cui quello dei casinò online. Le innovazioni tecnologiche hanno permesso agli operatori di gioco di offrire agli utenti un numero di giochi sempre crescente, con grafiche migliorate ad ogni uscita e colonne sonore accattivanti.

I migliori casinò online instaurano collaborazioni durature con le software house, ovvero le case di produzione dei software di gioco. Le software house si occupano di creare e sviluppare le centinaia di titoli nuovi che escono ogni anno sul panorama del gioco online. Questo perché anche se i software di gioco sono molto simili tra loro (quelli delle slot, per esempio), è comunque necessario creare continuamente giochi originali, con temi interessanti e appassionanti per i giocatori nuovi e quelli esperti. Ma quali sono le maggiori e più celebri software house sul mercato del gioco?

NetEnt

Si tratta di una software house nata in Svezia oltre vent’anni fa, una tra le più conosciute oggi sul mercato. Se vi state chiedendo quali siano le punte di diamante di questa casa, ve ne diciamo una su tutte: Gonzo’s Quest, una delle slot più giocate attualmente. I giochi sviluppati da NetEnt sono sempre graficamente impeccabili e molto originali. In genere le versioni per mobile funzionano in modo eccellente, anche nei giochi Live. Altri titoli celebri sono Blood Suckers, Starburst e Dead or Alive.

Playtech

Non si può parlare di software house senza citare Playtech, un gigante del settore. I suoi giochi da casinò sono tra i preferiti degli utenti di tutto il mondo e tutti i casinò più famosi hanno nel proprio catalogo almeno qualche gioco prodotto da Playtech. Alcuni esempi di giochi sviluppati da Playtech sono le slot Gladiator e Halloween Fortune e la fortunata saga Age of Gods, ma questa software house produce titoli in continuazione, almeno una cinquantina ogni anno.

Novomatic

Un’altra software house d’eccellenza, che ha dato vita a giochi di successo globale come Book of Ra o Slizzin’ Hot o anche Lucky Lady’s Charm, tutti e tre in versione Deluxe. Si tratta di giochi dai temi divertenti e dalle grafiche molto curate, sempre con un occhio anche alle colonne sonore e alle bellissime animazioni. I giochi prodotti da Novomatic hanno un grande successo tra gli amanti dei casinò online, e ogni titolo in uscita si prospetta interessante.