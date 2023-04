Pusher fugge ed aggredisce i poliziotti: 21enne arrestato

La Polizia ha arrestato, intorno alle 23 di ieri, in vico Largo, alle spalle di via Gramsci, un 21enne per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti.

Ieri notte i componenti di una pattuglia dell’U.P.G. e S.P., che si trovavano in Piazza dello Statuto in cerca dell’autore di una rapina appena consumata, hanno notato un giovane, a loro già noto, combaciante con le descrizioni diffuse dalla Sala Operativa, che si dava alla fuga in direzione centro.

La corsa è stata interrotta grazie all’intervento di un altro equipaggio che lo ha intercettato all’altezza di Vico Largo. Ha avuto così inizio una violenta colluttazione che ha interessato tutti e 4 gli agenti presenti (uno dei quali refertato con una prognosi di 10 giorni) che, nonostante i calci e pugni sferrati, sono riusciti a contenere il giovane e a condurlo in Questura.

La perquisizione in seguito eseguita ha permesso di scoprire 21 palline e numerose dosi di cristalli occultate nella biancheria intima del ragazzo, per un totale di 17 gr di eroina e quasi 8 gr di cocaina.

Il tutto è stato sequestrato insieme ai 622 euro divisi in monete e banconote di piccolo taglio.

Questa mattina il processo per direttissima, rimane salva la presunzione di innocenza.