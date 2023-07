Pucciarelli e Bruzzone: in arrivo oltre 8 milioni per il Porto di Genova

“Grazie all’ottimo lavoro del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, e all’impegno del viceministro genovese Edoardo Rixi, sono in arrivo fondi importanti per l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Nello specifico, si tratta di interventi per opere prioritarie in regione: programma straordinario di adeguamento del sito industriale di Sestri Ponente (3.360.843 euro), la progettazione e realizzazione della diga foranea (3.680.469 euro), i dragaggi di Sampierdarena e Porto passeggeri di Genova (€ 147.857 euro), la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie di collegamento al Parco ‘Campasso’ e realizzazione della trazione elettrica nelle tratte Galleria ‘Molo Nuovo/Parco Rugna’ / ‘Linea Sommergibile’ (208.876 euro), le opere complementari per le pavimentazioni per l’ampliamento del terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (355.000 euro), il rifiorimento della scogliera del Porto di Voltri-Pra’ (151.676 euro), il programma straordinario di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per l’intervento di accordo sostitutivo (310.616 euro), il programma di adeguamento delle infrastrutture di security portuale (138.014 euro).

Questo è il cambio di passo del Mit per un’Italia che riparte a tutta velocità con innovazione ed efficienza”.

Lo hanno dichiarato oggi i parlamentari liguri della Lega Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli.