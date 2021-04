Questo pomeriggio una trentina di aderenti al gruppo di #ProtestaLigure ha montato una tenda da campeggio e si è incatenato davanti al palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova per chiedere ristori e riaperture in sicurezza della attività chiuse dalle restrizioni anti covid. Si è trattato di un blitz inaspettato e non programmato.

“Staremo qui ad oltranza – spiegano i presenti – noi abbiamo bisogno di vivere, abbiamo bisogno di lavorare , dobbiamo poter riaprire”.

Poi l’invito: “Vogliono farci sgomberare, farci levare la tenda. Noi resteremo qui. Venite in più tanti possibile alle 10 di questa sera!”