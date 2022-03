Prossimi spettacoli al Teatro Govi di Genova:

Venerdì 18 marzo ore 21 Georges et les autres, teatro – concerto (€ 10)

Sabato 19 marzo ore 21 The Zena Soul Syndicate (live music € 15)

Domenica 20 marzo, ore 15 Dui pe’ in te ‘na scarpa (dialettale, € 10)

GEORGES ET LES AUTRES

Da un’idea di Maurizio Raffo

Venerdì 18 marzo alle 21:00 il Teatro Rina e Gilberto Govi ospita la compagnia A Zonzo con lo spettacolo Georges et les autres, da un’idea di Maurizio Raffo.

Pourquoi, Brassens?

Perché è stato un poeta. Ha scritto, musicato e cantato le storie del popolo.

La “Pièce” ha l’obiettivo di far scoprire ai più giovani, e, forse, far riscoprire a tutti, il gusto della canzone d’autore. Poesia che diventa Canzone o Canzone che diventa Poesia?

L’importanza e la magia che scaturiscono dalle canzoni e dal pensiero di Georges Brassens, ci svelano l’unicità e la popolarità di uno tra i più grandi “chansonniers” francesi ed europei del secondo dopoguerra.

A ben dire, dalle sue poesie in musica si sono ispirati tantissimi cantautori italiani, Fabrizio De Andrè primo fra tutti, assieme a tanti altri più o meno noti al grande pubblico.

Gli dobbiamo tanto.

Verrà riproposta anche uno spezzone di intervista rilasciata da Georges Brassens a metà degli anni Settanta.

Il 22 OTTOBRE 2021 è stata la ricorrenza dai 100 anni dalla nascita e dai 40 dalla morte di Georges Brassens, nato nel 1921 a Sète, profondo Sud della Francia, e deceduto nel 1981 a soli 60 anni appena compiuti.

Quindi, “Pourquoi, Brassens?”

L’unica risposta possibile, a nostro modo di vedere, all’interrogativo iniziale è: “Pourquoi, pas!!” (Perchè no!!)

Il Teatro Rina e Gilberto Govi si trova in via P.Pastorino 23 r a Genova Bolzaneto

Biglietti € 10 disponibili sul sito www.teatrogovi.com

Info e prenotazioni

Tel. 010 740 4707

E-mail biglietteria@teatrogovi.it

Orari di biglietteria:

c/o la sede di Bolzaneto: Via P.Pastorino 23 r il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

c/o la sede YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 21

—

Zena Soul Syndicate

3…2….1 … finalmente sono arrivati!

Un appuntamento che attendevamo da molto tempo sta finalmente per avere luogo sul palco del Teatro Rina e Gilberto Govi!

Sabato 19 marzo, ore 21 è il momento di alzarsi dalle poltrone e scatenarsi con The Zena Soul Syndicate!

The Zena Soul Syndicate è un’esplosione di stili e di personalità Musicali che creano un mélange tra Groove, Heavy Jazz, Funk e Soul rivestendo il tutto con un bel completo nero e luccicanti paillettes.

Questa caratteristica nel miscelare linguaggi Musicali e l’amore per la Black Music rendono il loro Sound unico ed i loro spettacoli dei veri e propri show.

Un collettivo di Musicisti tutti nati vicino al Mar Ligure che ne traggono la potenza e la ritmica cadenza delle sue onde.

The Zena Soul Syndicate, ruvidi, acustici, diretti e sinceri.

Dicono di loro stessi:

“The Zena Soul Syndicate era un ideale, un sogno e nacque nell’estate del 2018 da un’idea di due Amici che avevano fino a quel momento condiviso dei palchi.

Amanti della Musica Soul trovarono un massimo comun denominatore nel capolavoro di Alan Parker “The Committments”: all’inizio fu un gioco ma alla chiamata di Musicisti via social in poche ore le fila della band erano nutrite di 13 elementi.

Una vera sorpresa, uno sprone a costruire qualcosa di bello, di grande.

Come nel film la Musica era una accozzaglia di vari backgrounds musicali ed era interessante quanto grezza[…].

LineUp

Fabio Canobbio – Voce; Barbara Vulso – Voce; Dede – Batteria; Alberto Parodi – Basso; Fausto Clavarino – Chitarra; Andrea Antolini – Tastiere; Laura Giovannetti – Percussioni; Pierrette Berentzen – Voce, cori; Lina Di Giacomo – Voce, cori; Sabrina Fanfani – Voce, cori; Monica Vallerino – Voce, cori; Stefano Riggi – Sax Tenore; Roberto Corio – Sax Contralto; Roberto Moretti – Sax Baritono; Denis Trapasso – Trombone; Massimo Rapetti – Tromba

Fanno parte del sindacato anche:

Deborah Falanga – Voce; Massimo Benedetto Trigona – Basso; Federico Fugassa – Basso; Matteo Minchillo – Tastiere; Davide Sciocchetti – Chitarra; Chiara Cattaneo – Voce

—-

Dui pe’ in te ‘na scarpa

Nuovo appuntamento con la commedia dialettale della Rassegna Gipponetto Govi

Domenica 20 marzo alle ore 15:00 la Compagnia Teatralnervi presenta Dui pe’ in te ‘na scarpa

La commedia parte da una situazione attuale, realistica e molto diffusa: due cognate pensionate non riescono ad arrivare, con le loro magre entrate, alla fine del mese e, per sanare il critico bilancio familiare, decidono di affittare la stanza più bella della casa. L’annuncio sul quotidiano locale dà subito ottimi risultati. Ma una, vuole affittarla ad una donna, l’altra preferisce la presenza di un uomo. Da qui, si susseguono sorprese e colpi di scena che trasferiscono improvvisamente una banale situazione della quotidianità su un piano surreale, proprio come accade nella commedia degli equivoci, dove ognuno agisce all’insaputa dell’altro. Così, anziché uno, in casa si ritrovano due ospiti che ignorano l’uno la presenza dell’altro: Livia, ragazza vivace, disinvolta, caparbia, ma anche pronta ad abbandonarsi ai sentimenti veri; Claudio, giovane sensibile e romantico, ma anche intraprendente, alla ricerca della propria autonomia e affermazione. Pur essendo una commedia che ricerca l’effetto nelle situazioni, non trascura di tratteggiare il carattere deisuoi personaggi: Enrico, il padre di Claudio, un po’ burbero e spavaldo, un bauscia zeneizetutto d’un pezzo, molto facoltoso; Giovanna, mamma di Livia, che si è sistemata bene grazie al matrimonio, forte e ben determinata negli obiettivi che vuole raggiungere; la Sig.ra Camilli, moglie del datore di lavoro di Livia, un vero ciclone che, mossa dalla sua gelosia, si abbatte su tutto e tutti travolgendo simpaticamente quanto trova sul suo cammino; e che dire di Vittorio, il povero vicino di casa, l’essenza stessa della mitezza, costretto a trasformarsi maldestramente in un mastino per accontentare Sunta, la bisbetica ed insopportabile moglie che provoca continue liti con la coppia di pensionate? Com’è ovvio, alla fine il gioco si scopre: azioni, reazioni, nuove scoperte da parte dei giovani, riguardanti i rispettivi genitori. Ma su tutto, dopo tanti contrasti e titubanze, l’amore trionfa e vince ogni resistenza

