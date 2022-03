Granfondo Muretto di Alassio MTB: aggiornamenti

News e aggiornamenti della 13° Granfondo Muretto di Alassio MTB SIXS in programma Domenica 27 Marzo 2022.

COVID 19: Come da normativa OGNI ATLETA (e MEMBRO DELLO STAFF) che parteciperà al nostro evento dovrà portare con sé il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE già compilato e stampato.

Disponibile sul sito QUI: www.murettodialassiomtb.it/covid-19-modulo-di-autodichiarazione-da-compilare-e-stampare/

AREA CAMPER: Per tutti coloro che raggiungeranno Alassio in camper annunciamo che come per le precedenti edizioni il parcheggio previsto si trova in via Adelasia, piazza dell’ex ospedale.

IL LINK GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/9Q2emjnmzHCo8svi6

ALBERGHI CONVENZIONATI: sul sito a questo LINK: www.murettodialassiomtb.it/alberghi/ trovate la lista degli alberghi convenzionati che per tutto marzo offriranno uno sconto del 10% agli iscritti

Vi ricordiamo inoltre che la traccia è disponibile QUI: https://connect.garmin.com/modern/activity/8276317249

La 13° Granfondo Muretto di Alassio MTB SIXS è parte del Circuito Marathon Bike Cup Specialized 2022. Un circuito di gare prestigiose e indimenticabili di cui siamo veramente fieri di far parte!

Inoltre siamo orgogliosi di aprire la Coppa Lombardia 2022. La nostra GF mancava questo appuntamento da parecchi anni: nel 2022 ci saremo!

Ultima ma non ultima saremo una tappa PRESTIGIO 2022, unica tappa ligure!

Visitate il nostro sito www.murettodialassiomtb.it/iscrizioni per iscrivervi alla singola gara o ai due circuiti di appartenenza.

Gli iscritti alla edizione 2020, annullata a causa della pandemia, sono gratuitamente iscritti all’edizione 2022-gara singola.

Non ci resta che salutarvi e raccomandarvi di seguire