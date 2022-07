Prossimi eventi di EstateSpettacolo 2022 a Genova. Lorenzo Baglioni, Franco 126, Porto Antico Progfest e Luchè.

Prossimi eventi di EstateSpettacolo 2022, 5 spettacoli in 3 giorni

Lorenzo Baglioni porta le sue “canzoni didattiche” domani in Piazza delle Feste

Sabato 16 e domenica 17 luglio musica per tutti i gusti, dall’indie al prog, dal rap al metal

EstateSpettacolo scalda i motori e si prepara per un lungo weekend da non perdere: 5 eventi in 3 giorni con proposte musicali per tutti i gusti, passando dall’indie al prog, dal rap al metal.

Si parte domani, venerdì 15 luglio

Alle 21.30 sotto le vele di Piazza delle Feste con le “canzoni didattiche” portate in scena da Lorenzo Baglioni nel suo spettacolo “Canzoni a Teatro”.

Il cantautore, autore, attore e presentatore fiorentino torna sul palco con uno show pieno di musica costruito insieme al suo pubblico, portando una carrellata dei suoi successi musicali più amati scelti insieme ai follower sui social e riarrangiati per l’occasione, oltre a un brano inedito.

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Ridere d’Agosto ma anche prima”. Lorenzo Baglioni, celebre per le canzoni didattiche che lo hanno portato fino a Sanremo e con cui si è aggiudicato sul web più di 90 milioni di visualizzazioni, proporrà in 100 minuti di live show tutti i suoi successi più amati, da “Il Congiuntivo” a “L’arome Secco Sé”.

All’Arena del Mare prende il via l’attesissimo Balena Festival con i suoi primi due appuntamenti:

sabato 16 luglio Franco126 coinvolgerà il pubblico con il suo inconfondibile timbro vocale e i suoi brani rap cantautorali. Sarà l’occasione per portare live, oltre ai suoi successi, anche alcuni estratti dell’ultimo interessantissimo e apprezzato lavoro “Multisala”.

Domenica 17 luglio sarà Luchè, nome d’arte del rapper napoletano Luca Imprudente, a proporre sul palco i brani del suo ultimo album “Dove volano le aquile”.

Tanti gli artisti che in entrambe le serate si susseguiranno come opening act: Eugenio in Via Di Gioia, Nuvolari, Tommi Scerd, Barbato e Ceri nella prima data, Noyz Narcos, Dani Faiv, Gorka, Z75 nella seconda.

In Piazza delle Feste saranno protagoniste due storiche rassegne:

Porto Antico Progfest e PortoLive Metal Fest, rispettivamente sabato 16 e domenica 17 luglio. I due headliners del Progfest 2022 saranno gli Osanna, leggendaria band partenopea guidata dal carismatico frontman Lino Vairetti, che presenterà classici e nuovi brani, e i Delirium, vero e proprio mito della storia della musica a Genova.

Entrambe le band festeggiano i 50 anni d’attività e sarà quindi un’occasione unica per ascoltare dal vivo i loro più grandi successi. Durante la serata, si esibiranno anche la storica band spezzina progressive G.A.S. – Gruppo Autononomo Suonatori, i G.O.L.E.M. e i giovani Cyrax. Per motivi di salute non si svolgerà l’esibizione dei Melting Clock come inizialmente annunciato.

Domenica torna l’ormai consueto appuntamento con l’unico Hard’n’ Heavy Festival di Genova: PortoLive Metal Tribute Fest sarà quest’anno dedicato ai tributi alle più grandi rock/metal bands degli anni ‘70 -‘80.

Grande attesa per gli Still Alive, una delle migliori e più spettacolari tribute band europee dei Kiss. Totalmente devoti alla “filosofia Kiss”, il loro show ricalca fedelmente i costumi, i make-up originali, la strumentazione, la scenografia e gli effetti speciali che caratterizzano i concerti della celeberrima band americana.

Sempre per motivi di salute, la band Sabbath Bloody Mary (tributo ai Black Sabbath) non potrà esibirsi; al loro posto suoneranno i Tornado Heavy Metal Band con un repertorio di brani di Metallica, Megadeth, Judas Priest, Ronnie James Dio e tanti altri. Saliranno sul palco anche i coinvolgenti Civil War per un omaggio ai Guns’n’Roses ed infine The Mariners, che proporranno i brani migliori dei grandi Iron Maiden.

*****

Info

Ingressi e biglietti

Venerdì 15 luglio Lorenzo Baglioni:

biglietti disponibili su www.happyticket.it, nell’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova) e se ancora disponibili direttamente in loco

Sabato 16 luglio Franco 126:

biglietti disponibili su www.dice.fm , su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 20:30

Sabato 16 luglio Porto Antico Progfest:

biglietti disponibili su www.ticketgate.it , presso Black Widow Records (Via del Campo, 8R), presso Disco Club (Via S. Vincenzo, 20 r) e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 17:00

Domenica 17 luglio Luchè:

biglietti disponibili su www.dice.fm , su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 20:30

Domenica 17 luglio Portolive Metal Tribute Fest: biglietti disponibili su www.ticketgate.it , presso Black Widow Records (Via del Campo, 8R), presso Disco Club (Via S. Vincenzo, 20 r) e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 19:00

Programma completo e aggiornamenti su: https://www.portoantico.it