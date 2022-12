Prossimi eventi alla Biblioteca Montale di Varazze in Piazza San Bartolomeo 3. Un dicembre ricco di appuntamenti in attesa del Natale.

Prossimi eventi alla Biblioteca Montale di Varazze, i dettagli.

Tante sorprese attendono gli utilizzatori, soprattutto i più giovani, ma non solo …, tra cui: nuovi arrivi, laboratori, incontri in attesa del Natale, libero accesso alla consultazione, studio, prestito, incontri e attività. Assolutamente da non perdere!

Orario della Biblioteca: dal martedì al sabato dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

Alcuni appuntamenti in programma:

– BIBLIOKIDS: laboratorio a tema Natale per bambini da 6 agli 11 anni, giovedì 15 e 22 dalle ore 16:30 alle 18:00, massimo 15 bambini.

– Speciale Natale: nuovo spazio morbido, dedicato agli appuntamenti per i più piccoli, dedicati al Natale del martedì, massimo 16 partecipanti e bambini accompagnati (martedì 27 servizio sospeso, riprenderà a gennaio):

– fino a 3 anni, “Leggimiforte” dalle ore 16:00 alle 17:00;

– dai 3 ai 6 anni, “Storiepiccoline” dalle ore 16:00 alle 17:00

L’Assessore alla Biblioteca, Mariangela Calcagno, e tutto lo Staff, augurano un sereno inizio mese e …”Vi aspettiamo in biblioteca.”

Continuate a seguire la pagina lg e Facebook della biblioteca per essere aggiornati sugli incontri per gli adulti e tutte le novità in arrivo.