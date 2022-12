Pallavolo – La Zephyr ospita i torinesi

S. Stefano Magra – Domenica 4/12, alle ore 17 al Palaconti santostefanese, la Zephyr Mulattieri Valdimagta riceve il Parella Torino (che ha appena perso in casa per 3-0 contro la Nuova Pallavolo S. Giovanni Spezia anche se ha 2 punti in più dei rossoblù) per la 9.a giornata del campionato nazionale di volley maschile / Girone A.

Dovrebbero mancare il palleggiatore di rincalzo Marco Sisti e il libero di ricezione Andrea Ruggeri; più entrambi i Bottaini, la banda-opposto Fabio e lo schiacciatore di rincalzo Dario, suo fratello minore: per acciacchi vari e un po’ di febbre. Rientra a quanto pare l’altro libero Alessandro Vignali. Arbitrano Elisa Pianigiani e Mario Scarpitta.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…Colombo Ge-Alto Canavese Cuorgné To, Fenera Chieri To-Cus Genova, Mercatò Alba Cn-Negrini Acqui Terme Al, Pallavolo Novi Al-Tomcar Pescatori S. Anna, Pvlcerealterra Cirié To-Fas Albisola Sv e Nuova Pallavolo San Giovanni Sp-Canottieri Ongina Pc.

Nella foto l’allenatore Andrea Marselli insieme al secondo palleggiatore Marco Sisti