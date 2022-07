Prossimi eventi a Ranzi. Tra cibo, musica e natura in arrivo un agosto ricco e divertente tra i boschi della frazione di Pietra Ligure.

Prossimi eventi a Ranzi, Savona.

RANZI, AGOSTO 2022 UNA FESTA SENZA FINE

“Abbiamo aspettato tanto, è stato difficile stare fermi due anni. Ora che finalmente si riparte, vogliamo farlo alla grande !”

Il Circolo Giovane Ranzi svela finalmente il programma 2022 delle sue feste estive, che ogni anno richiamano migliaia di visitatori nel bosco di Ranzi, la piccola frazione sulla collina di Pietra Ligure (SV)

Si parte dal 10 al 14 Agosto con la storica Sagra del Nostralino, la festa di paese nata agli inizi degli anni sessanta che, con il passare del tempo, è diventata un vero e proprio evento cult della Riviera.

Solo due giorni per riprendere fiato e il bosco cambia abito per I Birrai di Offenburg, il gemellaggio enogastromico tra Germania e Liguria, che quest’anno si svolgerà il 17 ed il 18 Agosto

Gli organizzatori spiegano:

“Saranno sette giorni di grande festa.

Un doppio appuntamento tra buona cucina, divertimento, musica e natura in cui faremo del nostro meglio per garantire a coloro che sceglieranno di salire nel nostro bosco un’esperienza autentica e unica”

Protagonista di entrambe le manifestazioni come sempre sarà la buona cucina ligure.

Continuano poi:

“Per noi la cucina è una cosa semplice. E’ la ricetta antica scritta su un foglio di carta ingiallito, è quell’ingrediente segreto sussurrato nell’orecchio dalla nonna alla nipote, è il piatto della domenica per i pranzi in famiglia”.

Alla Sagra del Nostralino verranno proposti i tipici piatti della tradizione come i ravioli con ripieno di boragine, le lumache, lo zemin di ceci, le trofie al pesto con patate e fagiolini, la panizza, fritta e le frittelle di trombette, mentre per I Birrai di Offenburg, alle ricette liguri , parzialmente rivisitate, verranno affiancate alcune specialità tedesche come wurstel e stinco la forno.

Ad innaffiare il tutto, durante la Sagra il Nostralino e Vermentino, vini locali prodotti entrambi direttamente dal Circolo Giovane Ranzi e imbottigliati con l’etichetta 1919 (anno di fondazione dell’Associazione) e durante i Birrai, l’ottima birra Tedesca portata per l’occasione dai Mastri Birrai di Offenburg, la cittadina del Sud della Germania gemellata dal 2007 con Pietra Ligure.

Anche l’intrattenimento musicale come da tradizione sarà di altissimo livello.

I ragazzi dell’Associazione spiegano:

“Stiamo lavorando ad un programma ricco e variegato. Sia alla Sagra del Nostralino che ai Birrai di Offenburg ci saranno diversi momenti musicali per permettere a tutti di divertirsi. Street band, Orchestre, Cover Band, Dj set, chi salirà nel nostro bosco, dopo cena, non avrà scuse per non ballare ! “.

Non mancheranno inoltre giochi per bambini e mercatini dell’artigianato.

Anche quest’anno sarà attivo l’apprezzatissimo servizio di cassa web sul sito https://www.ranzi.it grazie al quale sarà possibile prenotare e, se si vuole, pagare direttamente on line.

Chi sceglierà questa modalità riceverà un codice e potrà ritirare i biglietti da presentare alle cucine in apposite casse dedicate o stamparli direttamente alla festa presso sportelli self service.