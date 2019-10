Proseguono i lavori in piazzale Parenzo: presente autobotte d’acqua potabile

Questa mattina un fiume d’acqua ha invaso piazzale Parenzo. Da subito sono intervenuti sul posto i tecnici di Mediterranea delle Acque.

La pressione dell’acqua ha sollevato parte del manto stradale.

Iren ha comunicato che per consentire i lavori è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in via Rino Mandoli (dal civ. 151 a salire fino a Piazzale Parenzo), in via Montaldo (parte bassa), in via Mogadiscio e in via Toti.

Iren precisa che il “ripristino della regolarità del servizio è previsto in tarda notte”.

Per permettere le operazioni di messa in sicurezza e riparazione della perdita, la polizia locale ha chiuso al traffico piazzale Parenzo e Ponte Campanella.

Traffico verso mare deviato su altra sponda da ponte Monteverde (davanti al cimitero di Staglieno).

Traffico verso monte da corso De Stefanis deviato su via Mandoli, ponte Angeli del Fango, via Bobbio.

Poi, intorno alle 11.45, è stata riaperta una corsia in direzione monte mentre in direzione mare il traffico è ancora deviato sull’altra sponda del Bisagno.

Modifiche anche ai percorsi delle linee degli autobus 48, 480, 482, e 451 deviate sulla sponda destra del Bisagno. Per le linee 480 e 482 è prevista la navetta a piazzale Bligny.

Al fine di consentire l’approvvigionamento idrico alle utenze coinvolte dal guasto, dalle ore 15.00 di oggi sarà posizionata una autobotte in via Lungobisagno Istria, angolo con via Toti.

A Staglieno Piazzale Parenzo invasa dall’acqua | La Diretta