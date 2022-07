Prosegue EstateSpettacolo 2022. Un fine settimana ricco di musica in Piazza delle Feste a Genova, sabato 30 e domenica 31 luglio.

Prosegue EstateSpettacolo 2022 al Porto Antico.

Sabato 30 luglio Napo e Alter Echo String Quartet con “Faber libera tutti”

Domenica 31 luglio in Piazza delle Feste tributo agli U2 con gli Angels of Harlem

Annullato invece per causa di forza maggiore indipendente dalla volontà degli artisti lo spettacolo comico di The Pozzolis Family previsto domenica all’Arena del Mare; per rimborsi contattare la segreteria del Teatro Garage al numero 010 511447 o via mail a info@teatrogarage.it entro e non oltre il 5 agosto 2022.

Sabato 30 luglio in Piazza delle Feste Alberto “Napo” Napolitano, uno dei più credibili interpreti di De André per timbro vocale e per il rispetto dei suoi brani, ripropone il suo disco più importante “Non al denaro, non all’amore, né al cielo” e altre pietre miliari del repertorio faberiano e del cantautorato italiano. Oltre al “Pescatore”, alcune “chicche” come il “Disertore” (Le deserteur) di Boris Viannella, traduzione di Giorgio Calabrese, resa celebre da Ivano Fossati e “La Libertà” di Giorgio Gaber.

Ad impreziosire la serata salgono sul palco le Alter Echo, raffinato quartetto d’archi genovese tutto al femminile, appena rientrato da una tournée in Arabia Saudita come spalla dell’Orchestra Sinfonica di Asti per il concerto di Andrea Bocelli.

L’evento fa parte della rassegna “Palco sul Mare Festival”, la manifestazione itinerante di musica e cabaret che da 27 edizioni anima le notti estive di Genova e della Riviera Ligure, propone per l’estate 2022 una serie di spettacoli di qualità con ospiti di caratura nazionale a fianco di collaudati artisti liguri o di adozione, quale vetrina di eccellenza nel solco della tradizione del festival.

Sempre in Piazza delle Feste, domenica 31 luglio i musicisti liguri Linda Emma Rose, Emanuele Benenti, Luca Sabatini, Luca Masperone, Luca Scherani, Cecilia Ghisalberti, Barbara Mancini, Viola Parodi si esibiscono come Angels of Harlem, un tributo agli U2 che ricrea le migliori performance della band negli stadi di tutto il mondo, aggiungendo alcune novità e arrangiamenti ad hoc.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare alla città la nuova edizione di Chorus Days – Music Educational Expo, che si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2022 in chiusura a EstateSpettacolo.

Prima del concerto, infatti, ci sarà un panel di presentazione dell’iniziativa, arrivata alla sua seconda edizione, che vedrà l’intervento di Antonio Ardiccioni di Moosa.

Durante il concerto, inoltre, alcuni studenti di musica si uniranno alla band per suonare dei brani selezionati. Chorus Days – Music Educational Expo, nata da un’idea del Prof. Luca Sabatini dell’Università di Genova e organizzata da Music Innovation Hub in collaborazione con Moosa, Porto Antico di Genova e con l’associazione ligure Lm European Music, è una rassegna dedicata alla musica quale strumento di crescita e sviluppo creativo della persona, veicolo di inclusione e aggregazione sociale.

Un villaggio musicale esperienziale dedicato a chi ha già intrapreso o vuole intraprendere un percorso formativo dedicato alla musica.

Music Expo porterà a Genova tre giorni di eventi, laboratori, spazi espositivi, workshop e concerti a ingresso gratuito per sostenere l’orientamento agli studi musicali, la formazione, la ricerca, l’innovazione e le successive opportunità di placement. L’evento verrà anticipato da una serie di call e presentazioni delle attività durante il mese di agosto all’Arena del Mare.

Info

Ingressi e biglietti

Sabato 30 luglio Napo e Alter Echo: biglietti disponibili su www.happyticket.it e in punti vendita convenzionati (consultare https://www.palcosulmarefestival.it) e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:30

Domenica 31 luglio U2 Tribute: ingresso gratuito

Programma completo e aggiornamenti su: https://www.portoantico.it