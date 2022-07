Bandiera Blu a Varazze. Sabato 30 luglio una serata dedicata al mare. La Città e Marina di Varazze festeggiano la Bandiera Blu 2022.

Bandiera Blu a Varazze

Proseguono i primati da record per la Liguria e le sue spiagge che nel 2022 si sono aggiudicate ben 63 bandiere blu certificate cui si aggiungono quelle assegnate agli approdi.

Una competizione virtuosa in cui Varazze e la Marina di Varazze si distinguono per la continuità dei risultati. Varazze è infatti al suo ventinovesimo vessillo, mentre la Marina lo ottiene, quest’anno, per la quattordicesima volta consecutiva.

Dopo l’annuncio ufficiale a livello nazionale da parte della Foundation for Environmental Education (FEE) avvenuta lo scorso maggio, è ora il momento di condividere e festeggiare l’importante traguardo in una serata-evento che si terrà sabato 30 Luglio.

Sarà questa una preziosa occasione dedicata al grande pubblico per far conoscere la ricchezza dei nostri mari in termini di biodiversità e per sensibilizzare il pubblico su quanto sia importante avere cura di ogni risorsa e come sia possibile farlo.

Proiezioni di immagini e video a cura dell’Associazione “Menkab: Il respiro del mare” in cui verranno presentate attività svolte con le classi dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle Sezione Blu ed Ecoschool, condurranno i partecipanti in un meraviglioso viaggio alla scoperta di patrimoni come il Santuario dei Cetacei e delle altre peculiarità dell’eco-sistema marino del territorio.

A tutti i presenti alla serata verranno consegnati flyer divulgativi dedicati alle meduse, alla posidonia oceanica e ai cetacei del nostro mare.

Si tratta di un evento che darà l’avvio al ricco programma di iniziative ambientali con l’obiettivo di invitare cittadinanza e ospiti ad assumere sempre di più comportamenti eco-sostenibili.

Tra le attività svolte quest’anno, si ricordano la Giornata del Mare con la partecipazione della Guardia Costiera, la raccolta di rifiuti marini organizzata con la Lega Navale, il Club Nautico e l’Associazione Pescatori a cui ha aderito il gruppo dell’Estate Ragazzi e infine “Mare in Mostra”, che si terrà il 27 agosto presso la Marina di Varazze, un’esposizione dedicata alla vita del mondo sommerso, a cura dell’Associazione Menkab e con la collaborazione di Artescienza s.a.s.

“La presentazione delle bandiere blu ottenute dalla Città e dalla Marina di Varazze è un evento importantissimo sia dal punto di vista ambientale, elemento questo di indirizzo prioritario nelle scelte politiche ed amministrative cittadine, ma anche dal punto di vista turistico e promozionale del territorio” dichiara il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

“Proprio per questo fa piacere condividere l’ottenimento della bandiera blu con i nostri ospiti ed offrire ancora una volta una cartolina meravigliosa della nostra Città”.

Una soddisfazione pienamente condivisa anche dall’assessore all’ambiente Mariangela Calcagno.

“Da sempre Marina di Varazze considera la salvaguardia dell’ambiente e del mare un elemento strategico della propria politica aziendale – dichiara Giorgio Casareto, AD e direttore di Marina di Varazze – il mantenimento nel tempo di questo importante risultato rappresenta un’ulteriore sfida che implica puntare ad un continuo miglioramento.

Sono tante le Iniziative che abbiamo sviluppato, non solo a livello aziendale, ma insieme a scuole, a Istituti di Ricerca, alle associazioni presenti in Marina, ai nostri armatori:

attività che ci hanno portato nel tempo a diffondere non solo buone pratiche, ma la promozione di una vera e propria cultura del mare grazie alla preziosa rete di collaborazioni che il nostro management ha saputo costruire, destinata a consolidarsi e crescere.”

“Continueremo naturalmente su questa strada – conferma il vicedirettore di Marina di Varazze Italo Bogliolo – Sono già allo studio programmi e iniziative per il nuovo anno, e sono certo che l’esperienza maturata negli anni in ambito nautico, possa rafforzare l’eccellente lavoro fin qui svolto dal team di Marina di Varazze”

La serata si svolgerà a Varazze, in Piazza Nello Bovani, alle 20.30.

La Bandiera Blu

Tra i principali aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione Internazionale FEE (Foundation for Environmental Education) vi sono la qualità della gestione ambientale, i servizi, la sicurezza, la qualità delle acque e l’impegno in tema di educazione ambientale e informazione, oltre all’attenzione costante da parte del Marina a un continuo miglioramento.

Prosegue il percorso già intrapreso con iniziative di sensibilizzazione del pubblico verso le tematiche ambientali, in particolare riguardanti approfondimenti sul patrimonio faunistico marino, anche da un punto di vista scientifico, e la salvaguardia delle acque.

Fondamentali, per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono anche alcuni parametri quali: il grado di funzionalità degli impianti di depurazione e, naturalmente, la gestione dei rifiuti.

La “Bandiera Blu” attesta l’eccellenza nella gestione sostenibile del territorio e delle strutture; viene assegnata sia ai Comuni sia agli approdi turistici e va ad aggiungersi ad altri riconoscimenti ottenuti da Marina di Varazze fin dalla sua apertura. Tra questi:

la Certificazione “Five stars” conferita dall’International Marine Certification Institute, il Best Marina Development Italy 2008 e il Best Luxury Marina Development Italy 2010.