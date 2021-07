Prosegue a Genova la rassegna Electropark.Venerdì 16 luglio “Fish&Dish” con i DJ set dal vivo di Lillo Carillo e Sockslove.

Prosegue a Genova la rassegna Electropark al mercato dei pescatori della Darsena.

Tra musica elettronica live e pescato del giorno prosegue la rassegna targata Electropark, in programma per tutti i venerdì di luglio e settembre.

In programma anche degustazioni di vini di Ca’ du Ferrà Wine & Tasting nel Fish Lab, struttura realizzata da Coldiretti Impresa Pesca e gestita dalla Cooperativa Pescatori Genovesi.

Fritture di pesce e atmosfere calde, tra house music dal vivo, sapori del territorio e degustazioni di vini locali.

Alle 18 di venerdì 16 luglio prosegue la quarta edizione di “Fish&Djs” al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso) con i dj set live di Sockslove e Lillo Carillo.

Serie di dieci eventi organizzati da Electropark, “Fish&Djs” è in programma per tutti i venerdì di luglio e settembre.

Al centro del quarto appuntamento stagionale con “Fish&Djs” un artista di Genova e uno di Milano.

«Sono Sockslove e Lillo Carillo – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – i protagonisti di venerdì 16 luglio.

Il primo è un artista i cui set vibrano tra semplicità e idiosincrasia, alternando grezzi riverberi rock alle più tondeggianti onde di synth.

Lillo Carillo, invece, ha al centro della propria vita la ricerca musicale: è un sound designer per note aziende di moda italiane che, contemporaneamente, suona come dj a Milano.

Il suo set? Un’altalenante carrellata musicale con come comune denominatore il funk».

L’edizione 2021 di “Fish&Djs” vede estendersi ulteriormente la portata dell’evento sulla Darsena.

Questo a partire dal Fish Lab, nuova struttura in bioedilizia e laboratorio di trasformazione e degustazione di pesce a miglio zero.

Struttura realizzata da Coldiretti Impresa Pesca e gestito dalla Cooperativa Pescatori Genovesi, dove si tengono degustazioni in programma dalle 19 alle 20.

Le degustazioni di venerdì 16 luglio sono sui vini di Ca’ du Ferrà Wine & Tasting.

La banchina antistante al Mercato dei pescatori è invece il “palco” dei dj set, con il mercato a fare da cassa di risonanza dove poter acquistare il fritto di pesce e le bevande.

Secondo step della stagione 2021 di Electropark:

“Fish&Djs” è un format studiato per valorizzare con la musica elettronica il territorio e le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali.

La cultura diventa la leva per favorire la rigenerazione e aumentare l’attrattività dello spazio pubblico della Darsena.

«Dopo l’ottimo riscontro del “Grand Opening” di Electropark di metà giugno – conclude Alessandro Mazzone – proseguiamo la stagione con uno dei nostri appuntamenti più amati e seguiti in città: “Fish&Djs”.

Abbiamo lavorato senza sosta per generare uno scenario molto europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo.

Questo affinché rappresenti una soluzione ideale per trascorrere il venerdì sera in tranquillità e sicurezza:

assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando vino e birra di produttori locali».

Electropark è realizzato da Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea.

Electropark è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Performing Arts 2018-20 (maggior sostenitore), dal Goethe-Institut Genua, dal Comune di Genova.

Realizzato in collaborazione con:

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Teatro della Tosse, Coldiretti Pesca Liguria, Mu.MA, Associazione Promotori del Mare, Suq Festival Teatro,

Associazione Sarabanda, Associazione Officine Papage, Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa il Ce.STO, Cooperativa Solidarietà e Lavoro,

Dice, rete SMG Sistema Musica Genova, Rimorchiatori Riuniti e altri enti e associazioni.

L’ingresso a Fish&Djs è gratuito.

Per prenotare le degustazioni è necessario chiamare il 3515320035 (Barbara)

Tutte le informazioni su electropark.it

SOCKSLOVE

SocksLove è un tantra musicale incastonato tra grezzi riverberi rock e le più tondeggianti onde di synth. È una creatura queer, connoisseur di electronica e strumentale.

La sua ricerca musicale vibra tra semplicità e idiosincrasia, fantasmi pop e introvabili perle sonore.

Che si tratti di live club, zattere o teatri, la sua selezione non è mai casuale ma perennemente liquida, come ad adagiarsi sulla superficie invisibile del contesto.

Da quasi vent’anni dietro al mixer e senza mai ripetersi, ha condiviso la consolle con alcuni dei nomi più importanti della scena club. Non ha un genere, ma se lo fa mancare con stile.

LILLO CARILLO

Appassionato di auto, motori ed astronomia, influenzato tutte le domeniche mattina dal padre con Led Zeppelin e Deep Purple, Lillo compra i suoi primi giradischi nel settembre del 1998.

Dal 2002 al 2007 si inserisce in diversi circuiti napoletani suonando in quasi tutti i locali del capoluogo campano.

In quel periodo i suoi dj-set rimbalzano tra Napoli, Salerno e Caserta.

Tra il 2002 e il 2004 si diploma come tecnico nel suono alla Yamaha Studio di Pomigliano D’Arco (NA).

Si trasferisce a Milano nel 2007 dove diventa resident di NoDesign un party itinerante che presto si afferma nel capoluogo Milanese.

Negli anni a seguire approda su diverse console tra Milano, Firenze e Riccione.

Nel 2010 fonda la sua società di consulenza musicale. Ora è proprietario di Studio Symphonico che vanta clienti in tutto il mondo e retail di un certo prestigio. Nel maggio del 2014 diventa l’autore di Disco Pleasure , rubrica all’interno del programma TOP DJ in onda su Sky 1.

Nel settembre dello stesso anno il suo remix “Le Viole” è sul vinile di Editor’s Kutz#4.

Dj dalla forte personalità e carisma nel febbraio del 2015 il suo volto è stato scelto da Heineken per la campagna “Dream Island”.

Da settembre 2015 la sua serata PHENOMENA riscuote notevoli consensi grazie alla forte personalità funky.

Da ottobre 2015 conduce la programmazione del N’Ombra de Vin proponendo un sound che si distingue particolarmente nella scena musicale del quartiere Brera di Milano.

Nel novembre 2015 il suo e.p. “I Have A Problem With Instagram” rigorosamente su vinile è stato sould out in poche settimane.

Nell’estate 2016 diventa consulente musicale e direttore artistico della prestigiosa location Osteria del Castello alle porte di Milano.

I suoi set sono caratterizzati da un’altalenante carrellata musicale che ha come comune denominatore il Funk.

Nell’inverno del 2016 il suo edit di Pino D’Angiò – Okay Okay è copia ufficiale su Editor’s Kutz vol.9 insieme a The Reflex e Sleazy McQueen.

Stile e tanta passione hanno reso unici i suoi dj-set ed il suo lavoro di consulente musicale, distinti sempre nel panorama musicale per qualità e personalità.