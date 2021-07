Albenga piange l’amato avvocato Giorgio Vigo

ALBENGA- Albenga, il mondo dello sport e l’intera Piana ingauna, piangono per la scomparsa a 66 anni dell’avvocato Giorgio Vigo, molto noto in tutto il comprensorio.

Vigo era una vera e propria miniera di aneddoti sulla vita cittadina, molto benvoluto da tutti, è stato uno dei re della vita notturna degli anni d’oro del divertimento cittadino. Grande appassionato di sport, in particolare di quelli motoristici, era uno fra i più esperti commissari di percorso nei Rally.

Particolarmente addolorato il primo cittadino della “Città delle Torri”: “Un grave lutto – dice Riccardo Tomatis-ha colpito Albenga con la scomparsa di Giorgio Vigo. Giorgio era un vero e proprio punto di riferimento nella nostra città, dove era nato e cresciuto e alla quale era particolarmente legato. Era una persona allegra, cordiale, sapeva trovare divertimento nelle cose semplici della vita e sempre senza eccessi. Grazie al suo carattere e alla sua personalità non passava inosservato e sapeva sempre distinguersi tra gli altri, anche per questo era circondato da amici e giovani nei confronti dei quali si mostrava sempre disponibile non tirandosi mai indietro quando si trattava di dare una mano e un consiglio. Ricordo con affetto le serate passate insieme e, in particolare, il 2 luglio quando Giorgio apriva le porte di casa a tutti. Era diventata ormai una tradizione guardare i fuochi d’artificio da casa sua. Giorgio ci mancherà molto.

In questo triste momento voglio esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, le mie più sentite condoglianze alla moglie Viviana e alla famiglia”.

Il feretro attualmente si trova nella Camera Ardente dell’ Ospedale Santa Maria di Misericordia ad Albenga. Non è prevista la funzione funebre.

La nostra redazione si unisce al cordoglio della famiglia, dei parenti e degli amici per la perdita di una così cara persona.

CLAUDIO ALMANZI