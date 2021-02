Prof. Becchi critica Regione e Università: lezioni in presenza il 1° marzo una farsa

L‘Università di Genova ha seguito il suo calendario e le lezioni sono cominciate tutte da remoto, anche quelle con pochi studenti che invece sarebbero potute partire in presenza. Ma se si aveva veramente il coraggio di partire in presenza perché non si è spostata l’apertura generale delle lezioni al primo marzo?

Solo ora, a semestre iniziato, si annuncia una riapertura all’inizio di marzo.

Una farsa: pochi studenti potranno entrare in aula e alla fine saranno pochissime le lezioni in presenza per i singoli corsi perché per i corsi numerosi non ci sono aule grandi e non si è voluto affittare lo spazio che i cinema potevano garantire.

Università di Genova: se Liguria in area gialla riapriamo le aule il primo marzo

Troppo cari ‘okkk’. La piattaforma ‘Teams’ è gratis ? Quanto paga l’università alla multinazionale che ha scelto per fare lezioni ?

E comunque, anche se in presenza per pochi privilegiati, ovviamente sempre in una certa modalità perché gli altri studenti possano seguire le lezioni da casa.

La chiamano modalità ‘Blended’ ma è un superalcolico di bassa lega, una droga leggera, per anestetizzare gli animi.

Dopo tre semestri fatti così l’Università pubblica ha abdicato alla Covid-19. Il virus ha vinto. Paolo Becchi

(Il prof. Paolo Becchi è ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova).