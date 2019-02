Ieri i carabinieri di una pattuglia della Stazione dell’Arma di Genova Castelletto, durante un normale servizio, hanno fermato in via Pagano Doria per un controllo un 20enne genovese, gravato di pregiudizi di polizia e abitante in via del Lagaccio.

Il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di 3 grammi di “marijuana”.

Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

La droga è stata sequestrata.