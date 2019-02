Guida senza patente e assicurazione: denunciato 48enne di Montoggio. Auto sequestrata

Ieri a Montoggio i carabinieri della locale Stazione dell’Arma, nel corso di un servizio per il controllo sul territorio, hanno denunciato in stato di libertà per “reiterata guida senza patente” un 48enne gravato da pregiudizi di polizia, abitante in località Carpi.

L’automobilista di Montoggio è stato alla guida della sua auto senza patente perché gli era stata revocata.

Inoltre, a seguito di accertamenti, è emerso che nell’ultimo biennio era già stato sanzionato per la medesima violazione.

Il veicolo è poi risultato privo di assicurazione.

Oltre alla denuncia al 48enne, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro il veicolo.