Presunta Villa di Zelesky, la replica della proprietà, la San Tommaso Srl

La replica della San Tommaso Srl e un piccolo approfondimento

In merito all’articolo che abbiamo pubblicato giovedì 1 settembre 2022 dal titolo “Pecunia non olet, villa di Zelensky affittata a coppia russa?”, ci ha contattato la Signora Svitlana Pishchanska, Amministratore della società proprietaria dell’immobile, la San Tommaso SRL con sede a Cantù in Lombardia.

Tale società con una missiva ci intima di rimuovere tale articolo essendo le informazioni pubblicate “non veritiere” ed “una chiara violazione della privacy.”

Innanzitutto, prima di pubblicare tali informazioni abbiamo fatto le dovute ricerche. Non riteniamo neppure che ci sia una “violazione della privacy” e non accettiamo, infine, velate minacce di azioni legali.

A tale proposito il noto quotidiano Il Messaggero dopo aver parlato ampiamente di questa villa, sabato 3 settembre, è uscito con un ulteriore articolo dal titolo “La villa di Zelensky a Forte dei Marmi, ecco chi è l’inquilina (dell’ex Urss) che l’ha affittata (anche se non poteva)” confermando le notizie a proposito e rincarando la dose.

Giusto, poi, per dare qualche informazione e fare capire di cosa stiamo parlando, oltre a fare un giro in rete, si può notare come altri due autorevoli quotidiani quali Il Fatto Quotidiano (22 aprile 2019) e Italia Oggi(4 marzo 2022) parlino della società San Tommaso Srl e dei legami proprio con l’Ucraina e lo stesso Zelensky.

Ecco il testo che abbiamo ricevuto dalla San Tommaso SRL

“In relazione alle informazioni sugli affittuari della villa, di proprietà della società italiana (San Tommaso SRL), pubblicate di recente su diverse testate giornalistiche e media, specifichiamo che non corrispondono alla verità. A nome della società che gestisce questa proprietà immobiliare, dichiariamo ufficialmente che nella stagione 2022 non sono stati stipulati i contratti di locazione con cittadini della Federazione Russa. Ciò può essere facilmente verificato presentando una richiesta alla polizia di stato, chiedendo se i cittadini della Federazione Russa sono registrati in conformità a tali contratti di locazione.

Si specifica inoltre che ai sensi della privacy dei contratti conclusi, non possiamo divulgare le condizioni del contratto ed i dati personali dei nostri clienti. Ma ripetiamo ancora una volta che i nostri clienti non sono Cittadini della Federazione Russa e che i giornalisti possono verificarlo chiedendo informazioni alla Polizia di Stato.

A questo proposito, insistiamo sulla confutazione delle informazioni false che sono state pubblicate sui vostri media.

A nostra volta, vorremmo far notare che tale attenzione elevata da parte dei media nei confronti dei collaboratori dell’ immobile ed agli ospiti e affittuari, e una chiara violazione delta privacy.

Per i motivi precedentemente elencati chiediamo che vengano tempestivamente rimosse le informazioni pubblicate, poiché non veritiere. Ci riserviamo di agire legalmente nei modi e nelle forme previste dalla legge. Distinti saluti l’Amministratore San Tommaso SRL PISHCHANSKA”