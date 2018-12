Presidio Piaggio Aero, in pagamento stipendio novembre ma attesa tredicesima

E’ in corso da questa mattina alle 9 uno sciopero a Villanova e Genova con presidio dei lavoratori di Piaggio Aero davanti alla Prefettura di Genova per il futuro dei lavoratori. Un gruppo di lavortori con le Rsu incontrreranno il Prefetto Fiamma Spena.

Proprio nel giorno dello sciopero, il Tribunale di Savona ha autorizzato il commissario straordinario Nicastro a pagare gli stipendi arretrati di novembre con l’accredito che dovrebbe essere questione di ore. Sono ancora bloccate, invece, le tredicesime, che potranno essere versate solo quando il commissario inoltrerà una nuova richiesta al giudice.

I problemi, però, restano. Non è stata, infatti, ancora fissata una data per l’incontro al Mise per discutere sui droni la cui commessa è ferma in commissione e sul futuro dell’azienda.