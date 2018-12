De Paoli: Commissione Ambiente approva nuovo fondo per piccoli Comuni liguri

“La IV Commissione consiliare Ambiente e Territorio stamane ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per l’istituzione di un nuovo fondo economico di rotazione dedicato agli Enti Parco di Regione Liguria e ai piccoli Comuni fino a 3000 abitanti”.

Lo ha dichiarato il presidente della Commissione regionale Giovanni De Paoli (Lega).

“Sono state previste – ha aggiunto De Paoli – risorse economiche congrue e il fondo sarà utilizzabile sia per le finalità di progettazione, sia per le anticipazioni di cassa nei diversi stati di avanzamento lavoro a progetto già approvato.

Si tratta di un provvedimento per aiutare gli enti sul territorio, che è necessario per le difficoltà nella progettazione (e dunque nell’accesso ai bandi comunitari) riscontrati in particolare dai piccoli Comuni liguri per le oggettive ristrettezze di risorse umane ed economiche”.