Prosegue l’iniziativa porte aperte al Baluardo, gli appuntamenti di dicembre

Prosegue l’iniziativa ‘Porte aperte al Baluardo’ per festeggiare i 25 anni di presenza sul territorio cittadino dell’istituto.

Dal 14 novembre e per tutto il 2019 a Genova è stato organizzato un programma di appuntamenti gratuiti a servizio di cittadini, medici e pazienti, un open day con serate informative ed incontri scientifici per medici.

Ecco gli appuntamenti di dicembre.

Venerdì 14 dicembre – La cannabis terapeutica – Principi e motivazioni nell’utilizzo terapeutico della cannabis. Dall’analisi biologica della pianta e dei suoi principi attivi, all’approfondimento delle molteplici applicazioni nelle diverse patologie. Ne parla il dottor Marco Bertolotto, specialista in anestesiologia e terapista del dolore, Asl 2 Savonese e Synlab Baluardo.

L’appuntamento di giovedì 13 dicembre è dedicato ai medici e prevede ‘La gestione del paziente traumatizzato’ – Quali le responsabilità e le opportunità terapeutiche per il medico di famiglia nella presa in carico del paziente traumatizzato. Con il dottor Mauro Casaleggio, specialista in medicina fisica e riabilitazione, Synlab Baluardo e con il dottor Simone Cappato, specialista in ortopedia e traumatologia, Synlab Baluardo.

Le serate rivolte ai medici sono gratuite, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it.

L’Istituto, privato, è convenzionato con i principali circuiti assicurativi e, per alcune prestazioni, con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Baluardo è #nelcuorediGenova e ora anche nel cuore di un circuito internazionale, da quando è entrato a far parte del Gruppo Synlab, la più grande rete europea nell’offerta di servizi di diagnostica medica.