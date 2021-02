Gli artisti di Sony Music Latin trionfano al Premio Lo Nuestro

Gli artisti di Sony Music Latin dominano le principali categorie della 33ª edizione annuale del Premio Lo Nuestro 2021!

Camilo si distingue con 5 Awards, seguito da Romeo Santos con 3. Tra gli artisti Sony Music Latin trionfano: Anuel AA, CNCO, Farruko, Maluma, Natti Natasha, Nicki Nicole, Reik e ROSALIA. A Wisin vail premio speciale Excellence Award” come riconoscimento per la sua carriera. Performance stellari di: Arthur Hanlon, Carlos Rivera, Carlos Vives, Evaluna, Joss Favela, Lila Downs, Marc Anthony, Mau y Ricky, Ozuna, Prince Royce, Rauw Alejandro, Ricardo Montaner, Víctor Manuelle, Yuri e molti altri.

Molti altri artisti hanno calcato il palco con esibizioni eccezionali. Arthur Hanlon e Yuri si sono esibiti insieme nel commovente tributo al maestro Manzanero, presentando “Voy a Apagar La Luz”, “Te Extraño” e “Adoro”. Maluma ha interpretato “Agua de Jamaica”, “La Burbuja” e “Hawái”, dando libero sfogo alla sua irrefrenabile energia, al suo carisma e alla sua forza. Inoltre, ha collaborato con Carlos Rivera per l’esibizione di “100 Años”. Joss Favela è apparso con la performance di “El Alumno” con Jessi Uribe.

La band latino-americana multiplatino CNCO ha mandato il pubblico in visibilio con “Dejaría Todo”, “Un Beso”, “Entra En Mi Vida” e “Tan Enamorados” insieme al leggendario Ricardo Montaner. Natti Natasha e Prince Royce, due degli artisti latin più popolari al mondo, hanno sedotto il pubblico con “Antes Que Salga El Sol”. Camilo ha presentato con El Alfa il suo successo “BEBÉ”. Infine, a sorpresa, Rauw Alejandro ha accompagnato Luis Fonsi in “Vacío” e Selena Gomez con il suo nuovo successo “Baila Conmigo” feat. Rauw Alejandro.

Wisin ha celebrato la vittoria del suo Excellence Award interpretando un medley di “Fiel”, “Mayor Que Yo”, “Vacaciones” e “Nota De Amor” in compagnia di artisti illustri come Carlos Vives, Jhay Cortez, Rauw Alejandro e Zion & Lennox. Ricardo Montaner ha dato dimostrazione di come il talento sia di famiglia, condividendo il palco con Camilo, Evaluna e Mau y Ricky per “Amén.” Marc Anthony si è unito a Daddy Yankee e all’acclamato produttore Sergio George per un’elettrizzante versione di “De Vuelta Pa’ La Vuelta.” Inoltre, Víctor Manuelle è stato accompagnato da La India per la prima mondiale di “Víctimas Las Dos”. A chiudere la serata Anuel e Ozuna con la prima TV delle loro canzoni “RD” e “Antes”.

Gli artisti CNCO, Farina, Gente De Zona, Nathy Peluso, Nicki Nicole and Yeison Jiménez hanno presentato i premi e Yuri è stata una delle co-conduttrici dell’evento. Durante il pre-show Noche de Estrellas, Farina ha acceso la serata con la sua interpretazione di “La Boca”.

Sony Music Latin si congratula con tutti i suoi artisti vincitori e augura loro un 2021 pieno di successi.

Di seguito la lista completa dei vincitori di Sony Music Latin:

New Female Artist

Nicki Nicole

New Male Artist

Camilo

Video of the Year

“TKN” – ROSALÍA & Travis Scott [Columbia Records]

Artist of the Year – Pop

Camilo

Song of the Year – Pop

“ADMV” – Maluma

Collaboration of the Year – Pop

“Si Me Dices Que Sí” – Reik, Farruko & Camilo

Group or Duo of the Year – Pop

CNCO

Album of the Year – Pop

Por Primera Vez – Camilo

Song of the Year – Pop/Ballad

“ADMV” – Maluma

Song of the Year – Urban/Pop

“Si Me Dices Que Sí” – Reik, Farruko & Camilo

Artist of the Year – Tropical

Romeo Santos

Song of the Year – Tropical

“La Mejor Versión De Mi” – Natti Natasha & Romeo Santos

Ulteriori vincitori

Remix of the Year

“La Jeepeta (Remix)” – Anuel (for his collaboration with Nio Garcia, Myke Towers, Brray & Juanka)

Collaboration of the Year – Tropical

“Nuestro Amor” – Romeo Santos (per la sua collaborazione con Alex Bueno)