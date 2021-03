Presentazione online della Bibl-io Margherita di Cervo

Mercoledì 31 marzo alle 17.30 incontro virtuale in diretta per presentare Bibl-io Margherita, la biblioteca diffusa e itinerante di Cervo.

Mercoledì 31 marzo alle 17.30 in diretta web sulla pagina facebook www.facebook/CeciliaRinaldi si svolgerà un incontro dedicato alla presentazione della Bibl-io Margherita, biblioteca diffusa e itinerante di Cervo.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con Studiolambiente, studio professionale di consulenza giuridica e divulgazione in materia ambientale, interverranno Bianca Debernardi, dell’Associazione Asineria Margherita, ideatrice della Bibl-io Margherita, e Annina Elena, consigliere delegato alla cultura del Comune di Cervo, che racconterà il progetto Cervo città che legge. Saranno collegati online, inoltre, Pierluigi Coda e Marino Muratore, autori di libri per ragazzi.

L’appuntamento vuole accogliere la primavera presentando le attività della biblioteca creata intorno all’Associazione Asineria Margherita nel Parco Comunale del Ciapà, a Cervo. Il borgo è stato insignito dal Centro per il Libro e la Lettura (Ministero dei Beni Culturali) nel 2020, per il quarto anno consecutivo, del titolo di Città che legge ed è da tempo impegnato per la promozione e valorizzazione della lettura come attività centrale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

L’asino, presente in passato nel paese e fondamentale per la vita dei cervesi, grazie a Margherita e alla sua padrona Bianca Debernardi è oggi nuovamente protagonista dell’antico borgo medievale. Svariate sono infatti le attività organizzate intorno all’Asineria per i visitatori, tra le quali c’è anche una biblioteca diffusa e itinerante, la Bibl-io-Margherita. L’Asineria s’inserisce così in un contesto rilevante non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche sotto il profilo culturale in un borgo come Cervo, storica sede del prestigioso Festival Internazionale di Musica da Camera e da qualche anno di Cervo ti Strega e di rassegne con grandi autori che hanno consentito di ottenere il riconoscimento di Città che legge.

A concludere l’incontro online ci saranno infine due autori di libri per ragazzi, Pierluigi Coda e Marino Muratore, che condividono con l’Associazione Asineria Margherita il valore della lettura.