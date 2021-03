A partire da oggi è attivo il punto vaccinazioni Covid-19 nella Farmacia Bellagamba di Chiavari.

“Le vaccinazioni – hanno spiegato dalla farmacia di Chiavari – saranno effettuate da medici qualificati, come previsto da Regione Liguria”.

Mancano vaccini da Roma, farmacie liguri: inoculazioni ridotte da 5mila a 2mila la settimana

“La farmacia Bellagamba – hanno aggiunto – da oltre un anno in prima fila contro la pandemia, avvia da oggi il servizio di vaccinazioni Covid-19 secondo le modalità previste dalla Regione Liguria e in coerenza con le priorità stabilite dal piano vaccinale nazionale.

La Liguria è la prima regione in Italia ad avviare la somministrazione dei vaccini nelle farmacie, in seguito alla recente decisione del governatore Giovanni Toti che ha voluto procedere speditamente e rendere possibile questo importante servizio sul territorio.

La nostra farmacia, consapevole dell’importanza di accelerare le vaccinazioni, ha immediatamente risposto alla chiamata, predisponendo un centro operativo ad elevate prestazioni e in linea con i più alti standard di sicurezza e sanificazione.

Il punto vaccinazioni è interamente gestito dalla farmacia e dal gruppo Alliance Healthcare Italia a cui fa capo. Le vaccinazioni saranno effettuate da medici qualificati, supportati dalla collaborazione dei farmacisti, a cui spetta il compito di gestire la catena del freddo, preparare le dosi, nonché accogliere e i pazienti e registrare l’avvenuta vaccinazione sulla piattaforma.

I locali ambulatoriali dove si svolgono le vaccinazioni si trovano al piano superiore e risultano separati rispetto a quelli della farmacia, situata in Via Martiri Della Liberazione, in pieno centro a Chiavari.

Gli spazi ampi dei locali e della farmacia garantiscono adeguato distanziamento e sono stati allestiti per offrire ai pazienti un percorso sicuro e confortevole: dall’accettazione e contestuale anamnesi e consenso informato, alla postazione dove avviene l’inoculazione del vaccino, fino al passaggio finale di osservazione post-vaccinazione e consegna del certificato vaccinale.

La farmacia si occuperà di tutte le attività previste dall’accordo regionale, compresa la registrazione del cittadino sull’anagrafe vaccinale regionale, la gestione e sanificazione dei locali, la predisposizione del materiale per la preparazione e somministrazione del vaccino, la preparazione delle dosi, la gestione e archiviazione dei documenti, lo smaltimento dei flaconi.

L’attività di vaccinazione si aggiunge alle altre già svolte dalla farmacia nell’ambito della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e, in particolare, la prenotazione dei vaccini e distribuzione dei flaconi multidose ai medici di medicina generale.

Alla nostra farmacia si affiancheranno anche altre farmacie liguri del gruppo Alliance Healthcare, in particolare la Farmacia Popolare di Genova e la Farmacia Moderna di Genova.

Si ricorda che per accedere al servizio, come da disposizioni normative, sarà obbligatorio prendere appuntamento tramite il sistema di prenotazioni messo a disposizione dalla Regione. L’appuntamento per la somministrazione del richiamo viene comunicato al momento della prenotazione della prima dose”.