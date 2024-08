Presentazione del primo “Mabon Festival”, il nuovo evento di musica elettronica, arte e concerti dal vivo nel Comune di Rezzoaglio

Presentazione del primo “Mabon Festival”, in programma venerdì 6 e sabato 7 settembre al Lago delle Lame, nel Comune di Rezzoaglio.

Per l’occasione si esibiranno oltre venti artisti locali ed internazionali sui tre palchi allestiti per un’esperienza musicale a 360 gradi tra generi electro, funky, techno, house, rock, reggae e fusion. In programma anche workshop, laboratori musicali e stand gastronomici con proposte di qualità che valorizzano il territorio

