Presentazione Basket Loano Garassini

Ieri, sabato 12 ottobre 2019 presso la sala consiliare del Comune di Loano si è svolta una entusiasmante presentazione della Società ASD BASKET LOANO “ELIO GARASSINI“, immersa in una atmosfera di amicizia, ricordi e proiezioni verso il futuro dello sport giovanile.

Punto cardine della presentazione è stato lo sport come strumento forte, per una crescita umana e intellettuale degli atleti di tutte le età.

L’amministrazione rappresentata dal Sindaco Luigi Pignocca e dal suo assessore allo sport Remo Zaccaria e con la presenza straordinaria del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, hanno espresso grande attenzione alla attività della società palesando interesse e collaborazione per le attività cestistiche del Comune.

La società da parte sua ha dimostrato e dimostrerà grande impegno per far crescere il basket a Loano sia dal punto di vista agonistico che sociale. L’appuntamento si è concluso con applausi per tutti quelli che hanno creduto e credono nello spot come impegno sociale.

La società BASKET LOANO GARASSINI ringrazia tutti e chiede un “ASSIST” per la prossima stagione agonistica!!