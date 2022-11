Presentata la squadra Pro Recco Gym Club che rappresenterà l’Italia ai mondiali di Ginnastica Estetica di Gruppo

Domenica 20 Novembre nel Palazzetto di Leivi la Pro Recco Gym Club ASD ha presentato le ragazze che rappresenteranno l’Italia ai prossimi campionati del Mondo di Ginnastica Estetica di Gruppo.

Grande festa anche grazie ad una ricca partecipazione di pubblico.

Dopo un pezzo introduttivo delle allieve più giovani della società, si sono esibite le ginnaste in partenza, portando il loro esercizio di gara dal tema “la fugacità del tempo”.

Tanti applausi da parte di tutti i presenti, in particolare dal presidente Federico Mancioppi che ha presentato Elisa Chiappalone, Michelle Minervini, Myrea Minervini, Alice Bacigalupo, Lisamaria Brignole, Ilaria Garbarino e Tailon Hoxha.

L’allenatrice Giulia Angelino, soddisfatta del lavoro visto in pedana, ha tenuto a precisare: “La nostra preparazione ai mondiali è cominciata quest’estate. L’obiettivo è stato quello di migliorare il più possibile lo stato di forma delle ragazze, per arrivare pronte a questa importantissima competizione. Parlo al plurale perché più figure hanno collaborato con la PRG: dal punto di vista tecnico dobbiamo ringraziare per l’intervento e il monitoraggio continuo, la nostra responsabile nazionale Yana Romanova che ha seguito le ragazze anche da lontano. Inoltre, diciamo grazie a chi ha fornito un aiuto indispensabile alla nostra squadra in termini di preparazione fisica, prevenzione, cura e benessere psicofisico. L’impegno è stato massimo da parte di tutti, ma soprattutto da parte delle ragazze, che ora devono pensare solo a godersi quest’esperienza incredibile, divertirsi e brillare come solo loro sanno fare!”

Elisa Chiappalone, il capitano della squadra, al microfono, ha aggiunto che il valore della loro squadra si fonda sull’unione del gruppo, e che tutte loro non vedono l’ora di partire per Graz.