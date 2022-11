La Pallacanestro Sestri supera la Virtus Genova alla Tea Benedetti e continua la marcia

Continua la marcia della Pallacanestro Sestri in Serie C Silver. Gli uomini di Coach Guida fanno loro la sfida della Tea Benedetti contro la Virtus Genova e staccano così l’ottavo referto rosa consecutivo.

Avvio in salita per i Seagulls, con la Virtus che sfrutta al meglio i vantaggi, soprattutto in post basso con Mozzi e con gli altri esterni. Dopo la prima frazione, terminata sul 14-18, i sestresi trovano una maggiore fluidità in attacco e grazie a rotazioni abbastanza ampie riescono ad alzare il ritmo, facendo registrare un parziale di 28-19. Nel secondo tempo la differenza è tutta difensiva, con i padroni di casa che tengono la Virtus a 23 punti realizzati e che trovano buone soluzioni offensive contro la dife sa a zona degli avversari, soprattutto dall’arco. Seagulls che muovono bene la palla e colpiscono la Virtus nei vantaggi migliori, trovando così l’ottava vittoria consecutiva grazie al risultato finale di 70-60.

Questo il commento di Mattia Calvia, assistente di Coach Guida: «Nonostante un primo quarto al di sotto delle aspettative siamo riusciti a reagire in modo positivo e abbiamo riportato la partita dalla nostra parte facendo un ottimo secondo quarto. Anche al tiro da fuori le percentuali nelle ultime gare si sono un po’ alzate. Siamo soddisfatti di questo».

PALLACANESTRO SESTRI vs VIRTUS GENOVA 70-60 (14-18; 42-37; 57-50)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 12, Cavallaro 12, Zerbino, Muzzì 9, Fazio 2, De Paoli 4, Pintus 7, Gallo 14, Barnini 4, Khelifi 7, Capittini, Grosso. Coach: Guida. Assistente: Calvia.

VIRTUS GENOVA: Falco, Bianco, Camperi 2, Pranzo 12, Penna 5, Vavassori 8, Delucchi, Mozzi 6, Sanni, Denizel 8, Tesconi, D’Annunzio 19. Coach: Caorsi Dar. Assistente: Caorsi Dav.