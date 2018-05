Presentata a Vado Ligure la nuova locomotiva Bombardier TRAXX DC3

Bombardier Transportation ha presentato ufficialmente la nuova locomotiva Bombardier TRAXX DC3 presso il sito italiano di Vado Ligure.

Durante l’evento, i principali operatori del trasporto ferroviario italiano hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino una delle locomotive più innovative appena entrate sul mercato del trasporto merci.

In questa occasione, Peter Amman, Head of Global Ecosystem Freight di Bombardier Transportation ha commentato: “Siamo lieti di aver presentato la nostra nuova locomotiva al mercato del trasporto merci sia italiano che globale. La flessibilità di questa locomotiva e la nostra solida offerta relativa alla manutenzione consentiranno agli operatori italiani presenti sul mercato ferroviario di beneficiare dei ridotti costi di mantenimento del locomotore (TCO- Total Cost of Ownership) e di sviluppare maggiormente le proprie attività di business.”

Luigi Corradi, Presidente ed amministratore Delegato Bombardier Transportation Italy ha proseguito: “la nuova locomotiva TRAXX DC3 rappresenta un salto generazionale nel mercato – si tratta di una locomotiva di ultima generazione, in grado di massimizzare l’efficienza energetica, assicurando maggiore capacità di carico e di trazione a fronte di minori consumi. Una delle caratteristiche più interessanti è la funzione ‘Ultimo Miglio’, un nuovo concetto logistico, che consente di movimentare il treno su tratte non elettrificate, spesso presenti nei porti o nei terminal. Questa funzione, opzionale, può essere installata anche successivamente, dopo la consegna della locomotiva.”

Per ottenere maggiore efficienza e minori costi operativi, la nuova TRAXX DC3 è stata progettata utilizzando nuove soluzioni digitali applicabili in ambito manutentivo. Piattaforme intelligenti, basate sull’analisi in tempo reale dei dati CBM (Conditional Based Maintenance), dei Big Data e l’uso di tecnologie IoT che permettono di correlare i dati provenienti dal veicolo e dall’infrastruttura ferroviaria per conoscere in tempo reale la salute del veicolo e poter quindi prevedere in anticipo eventuali interventi di manutenzione, garantendo così la massima efficienza e disponibilità della flotta.

Mercitalia Rail, Captrain Italia, GTS e Locoitalia sono le prime società ad aver potenziato il proprio servizio di trasporto merci acquistando i nuovi locomotori TRAXX DC3. Oltre alle 190 locomotive BOMBARDIER TRAXX DC consegnate, ci sono attualmente 54 locomotive in fase di produzione presso il sito di Bombardier di Vado Ligure.

Dal 1908 a oggi, lo stabilimento ha ricevuto ordini per la produzione di oltre 2000 locomotive per il mercato del trasporto merci sia italiano che globale, confermando la leadership di Bombardier, che si distingue grazie ad un servizio di eccellenza, dalla costruzione alla manutenzione post-vendita, garantendo continuità ed efficienza per tutta la durata della vita del prodotto.