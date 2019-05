Premio Due Facce, 2019 fumetti e Umorismo a Sestri Levante

“Umorismo a Sestri Levante”, è il tema della mostra in calendario per venerdì 17 maggio organizzata dall’associazione “O Leudo”. L’appuntamento per l’inaugurazione è alle ore 10, nella sala Riccio del Palazzo Comunale, in piazza Matteotti.

La mostra, a ingresso gratuito, raccoglie le vignette umoristiche che partecipano al “Premio Due Facce 2019”, i cui vincitori saranno decretati dai voti dei visitatori. “Le favole” è il tema di questa edizione, un felice e attuale collegamento con Sestri Levante e la sua manifestazione di spicco, Premio&Festival Andersen.

Il “Premio Due Facce”, arrivato alla sua terza edizione, vede la partecipazione di oltre 40 vignettisti provenienti da ogni parte d’Italia, con una buona presenza di autrici donne a cui si aggiunge un nutrito gruppo di opere fuori concorso. Tanti i nomi di rilievo presenti in mostra: Beduschi, Careghi, Clericetti, Fusi, Giaiotto, De Angelis, Leotta, Longo, Tosti solo per citarne alcuni.

Infatti, sabato 15 e domenica 16 giugno, Sestri Levante avrà l’onore di ospitare numerosi e autorevoli disegnatori umoristi, illustratori, vignettisti e caricaturisti italiani che hanno ricevuto decine di riconoscimenti nazionali e internazionali e le cui opere sono pubblicate anche su noti quotidiani e riviste.

Sarà possibile incontrare i professionisti in piazza Matteotti e osservarli mentre creeranno alcune opere per il pubblico, sia sabato 15 dalle 18 alle 22, che nella mattina di domenica 16 giugno, dalle 10 alle 13, in concomitanza della premiazione.

Sarà presente anche Stefano Martinelli, l’atleta di “Avanti un Altro”, come testimonial della manifestazione. L’esposizione chiuderà i battenti domenica 26 maggio e la cerimonia di premiazione avverrà domenica 16 giugno, nella sala Ocule del Palazzo Comunale, coronamento di una due giorni dedicata alla vignetta umoristica.

«Certamente una terza edizione che supera l’esame, con oltre una quarantina di partecipanti che danno prova di come vignette e favole possano andare d’accordo. ̶ Spiega Enrico Canale, presidente dell’associazione O Leudo ̶ Siamo molto soddisfatti della buona riuscita della manifestazione che ben rappresenta anche la voglia dell’associazione di fare conoscere Sestri Levante con goliardia e spensieratezza.»

Conclude Maria Elisa Bixio, assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante dicendo: «Ritorna un gradito appuntamento con l’energia della risata e del sorriso, perché la satira è questo: prendersi un po’ in giro con ironia e spensieratezza, sempre sottolineando temi di attualità e costume.

Una terza edizione del “Premio Due Facce” che racconta attraverso un messaggio veloce, un tema a noi molto caro, le favole. Ringrazio l’associazione O Leudo per questa bella iniziativa che evidenzia una crescita importante di cui siamo molto contenti.» ABov