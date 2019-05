Chiavari in Fiore, mostra mercato fiori e piante decorative

Chiavari in Fiore, arriva la 16° edizione della mostra mercato di fiori e piante ornamentali. Sono più di 100 gli espositori tra floricoltori e attività attinenti al giardinaggio, pic-nic e hobbisti. Appuntamento è in centro a Chiavari il 18 e 19 Maggio, la fiera vede coinvolti circa 100 floricoltori, vivaisti, fioristi, erboristi, operatori nel campo della cosmesi naturale, artigiani e artisti.

L’ esposizione di fiori viene allestita all’inizio di via Rivarola angolo Piazza Mazzini, grazie all’impegno degli alunni e degli insegnanti dell’istituto Maria Luigia di Chiavari. Sono presenti le scuole del Comprensivo 2 con l’iniziativa “l’ambiente siamo noi”, i ragazzi offrono piccoli vasi di piante e fiori coltivati dagli loro stessi.

Tutta la città diventa un giardino a cielo aperto: i portici di Corso Garibaldi ospitano una mostra fotografica del CIF e del TIFF, gli alunni del Villaggio del Ragazzo espongono le loro creazioni realizzate a mano, gran parte dei negozi del centro storico allestiscono le vetrine per unirle a tutti i fiori della manifestazione.

Le finestre dell’ex Palazzo di Giustizia in piazza Mazzini è addobbato con fiori realizzati da Vivai Gaggero. Novità di quest’anno, in accordo con l’amministrazione comunale Gianluca Ratto, assessore al Turismo, viene allestito dell’aiuola in Piazzale La Franca una maxi scritta “Chiavari in Fiore” dell’altezza 70cm per una lunghezza di 10mt e gli stendardi affissi lungo tutto il carruggio, Via Rivarola, Via Vittorio Veneto e Corso Garibaldi.

"Flower power" è l'iniziativa che coinvolge i bar del centro, durante la giornata di sabato 18 maggio, con personale vestito a tema, speciali drinks dedicati ai fiori e dj set. I ristoratori chiavaresi presentano presso il Banco di Chiavari una selezione di piatti tipici insieme ai produttori locali, è necessaria la prenotazione all'entrata.