Pra’, camion sbaglia strada e finisce contro guardrail

Abbattuto anche un lampione ed un palo di segnalazione stradale

Poteva finire peggio questa notte quando, intorno alle 4, un mezzo pesante ha sbagliato strada mentre stava entrando nel casello autostradale di Genova Pra’ e si è schiantato contro il guardrail della rampa che dalla A10 porta sulla strada.

Ancora da comprendere l’esatta dinamica, ma sembra che il mezzo abbia superato la strada che porta al casello e abbia cercato di fare manovra.

Il camionista si è, però, trovato, in via Sorgenti Sulfuree davanti ad un voltino troppo basso per il transito del suo mezzo e avrebbe deciso di andare in retromarcia.

Il mezzo pesante è andato a finire contro le barriere abbattendo un palo di segnalazione verticale ed un lampione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale.

Dalle prime informazioni l’uomo alla guida, un ucraino, ne sarebbe uscito illeso ed è risultato negativo all’alcol test.

Poco dopo le 4:20 nella strada è stato imposto il senso unico alternato, mentre intorno alle 5, la strada è stata chiusa per la rimozione del mezzo pesante e per bonificare la strada che, intorno alle 6.45, è stata riaperta.