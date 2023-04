Oggi ad Albenga il dottor Nante parlerà della Resistenza in Valle Arroscia

SAVONA – Prosegue oggi, con la conferenza del professor Nicola Nante, la serie di appuntamenti culturali organizzati dall’ Unitre Comprensoriale Ingauna guidata dal professor Claudio Almanzi.

La conferenza di Nante, dedicata alla Resistenza nel territorio ingauno, è l’ennesimo appuntamento culturale in ordine di tempo tra quelli presentati dall’ Uni3 ingauna: prima di lui hanno riscosso notevole interesse e successo anche i relatori Stefano Pezzini, Carlo Lanteri, Beppe Peretti, Antonio Rolandi Ricci, Giorgio Barbaria, Claudia Andreotta, Jacopo Marchisio e lo stesso Nante che nel precedente incontro ha però parlato di Sanità.

Alle conferenze partecipano centinaia di cittadini, soci e studenti, con grande interesse non solo da parte degli oltre 400 iscritti all’ Unitre, ma anche da parte di uditori provenienti dai centri vicini.

“La Resistenza in Valle Arroscia” è un argomento che interessa notevolmente a livello locale: “Cercherò di mettere in luce – ci ha preannunciato Nante- alcuni protagonisti e personaggi di rilievo di quegli anni. In particolare vorrei far riflettere sul fatto che spesso quando si parla di questo argomento si faccia riferimento soltanto al mondo della sinistra.

La Resistenza è stata invece un movimento popolare a cui hanno preso parte non solo i socialisti, i repubblicani ed i comunisti, ma anche liberali, laici e cattolici, ex monarchici ed appartenenti all’ex esercito italiano. Dopo la Liberazione gli italiani si impegnarono insieme, professionalmente, economicamente, socialmente superando le divisioni ideologiche, ci diedero la Costituzione e quello che venne definito il “miracolo” dell’Italia postbellica.

Il diritto di celebrarla non appartiene soltanto all’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ma anche alla Federazione Italiana Volontari della Libertà ed a tutti i singoli cittadini che non siano legati ad alcun partito, ma che vogliano ricordare questa fondamentale pagina della storia repubblicana”.

Le conferenze Unitre non terminano con l’intervento del professor Nante il 21 aprile ci sarà l’ultimo appuntamento con il professor Jacopo Marchisio che interverrà su: “Opera e Cinema”, un tema che ha già affrontato in una precedente conferenza. “Nei giorni scorsi – ci dice il presidente Uni3 Almanzi- abbiamo festeggiato il centenario della nostra storica e mitica segretaria Liliana Cauda Besozzi.

Il 28 aprile sarà la data di chiusura dei corsi nella sede di Albenga, mentre la data per la festa di fine anno accademico non l’abbiamo ancora decisa, ma è prevista tra il 10 ed il 15 giugno, con un concerto.

Tuttavia le nostre iniziative non chiuderanno del tutto: durante l’estate abbiamo programmato i tradizionali Lunedì culturali che dal 19 giugno al 10 luglio animeranno le serate ingaune. A aprire questi appuntamenti sarà un nostro famoso ed amatissimo concittadino il professor Gino Rapa.

Avremo poi altri importanti conferenzieri la cui identità preferisco non svelare perché ci saranno dele belle sorprese”.

ADALBERTO GUZZINATI