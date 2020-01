Possibili disagi in Liguria per sciopero personale viaggiante treni

Ci potrebbero essere disagi per chi viaggia in treno in Liguria per via dello sciopero di 24 ore del personale viaggiante della Direzione regionale Liguria di Trenitalia, dalle ore 21 di sabato 25 alle 21 di domenica 26 gennaio 2020, proclamato dalle segreterie regionali liguri dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl e Orsa.

Le organizzazioni sindacali avevano chiesto risposte concrete alle carenze di organico alla base dello sciopero del 24 novembre 2019. Tali risposte, però, non sono arrivate e allora lavoratori ed organizzazioni sindacali hanno scelto la strada dello sciopero.

Fit Cisl ha deciso di non aderire allo sciopero, mentre Fast Confsal Liguria lo ha revocato, ma non ha interrotto la vertenza equipaggi.