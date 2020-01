Genoa, ultimi preparativi prima della sfida del Franchi

Qualche timido raggio di sole, dopo una debole pioggia nella prima parte di giornata.

A Firenze dove la squadra si trova in ritiro stanno scorrendo i titoli di coda in preparazione alla partita con la Viola (ore 18). Tra la colazione obbligatoria e il pranzo anticipato, mister Nicola ha lasciato libera da impegni la mattinata, dedicandosi agli ultimi check con i collaboratori. Attenzioni e indicazioni, dopo le riunioni indette nei giorni passati, saranno concentrate nel breefing tra staff tecnico e giocatori che anticiperà la partenza verso lo stadio, dopo la merenda collettiva alle 15. All’Artemio Franchi saranno presenti oltre 300 supporter genoani (per il settore ospiti sono stati acquistati 278 biglietti). Circa trentamila i sostenitori previsti. Una significativa cornice di pubblico, nonostante le condizioni meteo e la giornata lavorativa per tanti. Al ‘Signorini’ di Pegli hanno proseguito intanto il protocollo riabilitativo i giocatori in recupero.