Portofino, ordinanza del sindaco contro assembramenti nel borgo

Viacava: il borgo è di tutti, ma è un gioiello da rispettare

Il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha firmato un’ordinanza che prevede la presenza di “zone rosse” nelle quali sarà vietato “lo stazionamento di persone in punti di aggregazione o ritrovo di gruppi e crocieristi in attesa di imbarco sui battelli o altro”.

Questo è successo in seguito al “sovraffollamento” da turisti, buona parte provenienti dalle navi da crociera ormeggiate davanti alla noto borgo.

Il sindaco ì, però, precisa come Portofino sia “di tutti” e “non è giusto” non permettere che venga visitato. Nel contempo, però, si tratta di un “un gioiello da rispettare”.

Così ha deciso di vietare la sosta delle persone tra i passaggi stretti, tra i dehors dei locali e gli assembramenti che “sono diventati un problema di sicurezza”.

Per la presenza di “problemi di fluidità della circolazione pedonale e veicolare” con gravi “intralci e potenziale pericolo derivante dall’eccessiva densità di persone in rapporto alla superficie disponibile”. Oltre alla presenza di una banchina “priva di barriere di sicurezza lato mare” pericolosa “da dover richiedere l’intervento di Forze di polizia per gestire la viabilità dei pedoni creando un ostacolo a soccorsi tempestivi”.

Ora di prima mattina e fino alle 18 i turisti potranno accedere alla piazza, passeggiare, fare acquisti o sedersi nei ristoranti ma non potranno fermarsi, né potranno creare assembramenti.

Sono previste anche delle sanzioni che variano dai 65 ai 275 euro.