Portofino in musica, riciclo e kayak

Outdoor Portofino. Ecologia e Musica

20 luglio 2019

La serata inizia, appunto, con la pulizia del tratto di costa intorno a Niasca – sede di Outdoor Portofino, a due passi Santa Margherita Ligure – in SUP e in kayak: un’occasione per aiutare l’ambiente e fare attività all’aria aperta in una delle baie più belle d’Italia. Dopo si ritorna a Niasca, con tutta la plastica raccolta e dopo averla sistemata, per il concerto al tramonto dell’Orquesta RiuSonica @ Rocco Papia Music & aperitivo TripleA. A seguire ci sarà anche la presentazione del libro “Pinneggiando nei Mari Italiani” con mini-lezione di Biologia Marina. L’evento è organizzato in collaborazione con Posidonia Green Festival e con il Patrocinio di Comune di Portofino e Area Marina Protetta di Portofino.

Il programma per punti:

Ore 18: appuntamento alla sede di Niasca di Outdoor Portofino

Dalle ore 18 alle ore 19: cleanup in autonomia della zona C di Levante (Paraggi / Cannone / Olivetta) con Kayak e Sup (su base chi prima arriva meglio alloggia, non prenotabile l’opzione kayak / sup)

Dalle ore 19 alle ore 20: Concerto Orquesta RiuSonica Un mare senza Plastica di e con Rocco Papia Music + aperitivo

Dalle ore 20 alle ore 21 : presentazione libro “Pinneggiando nei Mari Italiani”

Link all’evento:

https://www.outdoorportofino.com/it/tour/event/sport-nature-education-summer-event-niasca/#1546524330022-25c3f549-7449

Combattere la plastica che continua a minacciare i nostri mari è importantissimo. Da oggi, però, è anche divertente! Il team di Outdoor Portofino ha pensato ad una serata originale per sabato 20 luglio: appuntamento alle ore 18.00 a Niasca (prenotazione obbligatoria) per la clean up (pulizia spiaggia e mare) ed educazione ambientale nell’Area Marina Protetta di Portofino con aperitivo e concerto finale.

Costo per tutta la serata: 15 € (prenotazione obbligatoria)

