DJ Francesco Fontes Live Tour 2019

Sabato 20 luglio 2019

Isola del Cantone (GE) Area feste

Inizio ore 22:00 ingresso libero

Lo spettacolo è un dj set che ripercorre 20 anni di musica da discoteca con tutti i più grandi successi dagli anni ‘90 ad oggi. Fontes personaggio carismatico è riuscito a mantenere per 21 anni uno spettacolo versatile sia per le discoteche quanto per le feste in piazza. Durante il tour non mancherà il remix realizzato per il cantautore Davide De Marinis del brano “Molto Naturale”Arriva a Isola del Cantone, in occasione della festa della Nutella organizzata dall’unione sportiva isolese, una tappa del tour estivo italiano di dj Francesco Fontes che da diciannove anni porta la musica dance al di fuori delle discoteche negli spazi aperti.

official web site www.francescofontes.it

official facebook www.facebook.com/djfrancescofontes

official You Tube http://www.youtube.com/user/DJFrancescoFontes/videos

official Twitter https://twitter.com/FrancescoFontes