Genova Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Inaugurazione con uno spettacolo per FAMIGLIE sulla suggestiva isola delle chiatte!

Domenica 30 giugno il via alla rassegna estiva e al Festival “Ti racconto una fiaba… d’estate” con una intramontabile storia per tutta la famiglia.

Prende il via Genova Porto Antico EstateSpettacolo 2019, la rassegna di musica, teatro, cabaret e cinema che con oltre 60 spettacoli in quasi due mesi accompagnerà genovesi e turisti durante questa lunga e calda estate.

La prima delle tre location a iniziare – anticipando le sorelle maggiori Arena del Mare e Piazza delle Feste di qualche giorno – è la sempre sorprendente Isola delle Chiatte.

È qui che si accenderanno le prime luci di scena e i primi spettatori si lasceranno affascinare da un classico del mondo delle fiabe, che tutti abbiamo amato.

Si inizia infatti con Cappuccetto Lupo Rock, rivisitazione in chiave musicale a cura della Compagnia Liberitutti.

Lo spettacolo è il primo di “Ti racconto una fiaba…d’estate”, la rassegna curata da Teatro Garage e allestita sull’Isola delle Chiatte.

Una possibilità anche per i bambini di approcciarsi al mondo teatrale in maniera semplice e coinvolgente. A seguire il giorno 08 luglio andrà in scena Attenti al Lupo e alla Capretta, per poi concludere con il terzo appuntamento il 13 luglio, L’Ultimo segreto di Houdini.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo prosegue il 3 luglio con l’apertura ufficiale della terza edizione di Cine&Comic Fest, il festival più pop dell’estate che si occupa di cinema, fumetto e indaga i legami fra queste due espressioni artistiche.

Porto Antico Plastic Free

Prosegue anche in occasione di EstateSpettacolo l’impegno della società Porto Antico di Genova per sensibilizzare tutti i visitatori dell’area sulla necessità di ridurre il consumo di plastica monouso.

Dopo la mostra Planet vs Plastic (visitabile fino al 30 giugno), l’introduzione delle borracce riutilizzabili in acciaio in vendita negli esercizi commerciali del Porto Antico e l’installazione del Sea Bin per la pulizia del mare da plastiche e microplastiche, la rassegna estiva quest’anno eliminerà da Piazza delle Feste tutti i bicchieri di plastica monouso, introducendo l’intelligente novità di PCup, il bicchiere “usa e passa” in silicone: bello, con lo skyline del Porto Antico, pratico, si può riempire e utilizzare più volte, e anche social, con un chip che permette, tramite app collegata, di connettersi con tutti i “bicchieri” presenti in quel momento nello stesso posto.

Per ulteriori informazioni

www.portoantico.it