Porto Antico di Genova, Festa dello Sport 2021, Sabato 25 e Domenica 26 settembre, dalle ore 10 alle ore 19

Porto Antico di Genova, Festa dello Sport 2021, anche nel 2021 il Porto Antico di Genova torna a trasformarsi nel più grande villaggio sportivo della Città.

Numerose le attività presenti in tutta l’area per un pubblico sempre più ampio per età e abilità, accomunato dalla passione per lo sport e i suoi valori fondamentali: dialogo, divertimento, aggregazione, integrazione, educazione, confronto.

Per partecipare alla Festa, nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, è necessario il green pass per tutti coloro che hanno più di 12 anni.

L’anteprima come sempre andrà in scena venerdì 24 sera alla Sala Grecale del Porto Antico con la 22a edizione del Galà delle Stelle nello Sport interamente dedicato alla Gigi Ghirotti onlus con l’incoronazione delle eccellenze sportive della Liguria.

Sabato 25 settembre, in piazza delle Feste a partire dalle ore 11, si terrà la cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle autorità istituzionali e sportive. Stelle nello Sport premierà tutti e 73 gli studenti, in arrivo da tutta la Liguria.

Protagonisti della quinta edizione del concorso scolastico di tema e disegno “Il Bello dello Sport”. Applausi anche per i dirigenti delle tre società legate ai video più cliccati nell’ambito del video contest “Lo Sport è Vita”: Stomp&Go Country, Scuola Artis e Immagine Danza Borgio Verezzi. Una speciale coreografia “Imponente Danza” accompagnerà l’inaugurazione.

In Piazza delle Feste, sotto il tendone, ci saranno due giornate davvero ricche di attività.