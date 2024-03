La campagna di Pontedecimo e San Cipriano, passeggiata sulle antiche vie del Ponente

Venerdì 29 marzo la guida ambientale Davide Costa organizza il trekking La campagna di Pontedecimo e San Cipriano. Un’escursione guidata lungo il panoramico crinale collinare che separa la Valle del Torrente Riccò da quella del Secca, affluenti del Polcevera.

Un percorso sulle antiche vie un tempo percorse da pellegrini, mercanti, mulattieri, soldati e attualmente trasformate in appartate stradine di campagna tra villette, pochi campi ancora coltivati e boschi sempre più rigogliosi.

Di seguito le informazioni per partecipare.

Appuntamento e rientro: ore 8:30 alla stazione di Pontedecimo, treno utile il Regionale 12022 delle ore 07:51 da Genova Brignole. Rientro a Pontedecimo alle 12:30 circa.

Costo: 10 Euro per l’accompagnamento e le spiegazioni. Per iscriversi e informazioni, scrivere su whatsapp al numero 3465224718. In caso di maltempo, l’escursione potrebbe essere rimandata.

Durata: 2 ore di camminata escluse le soste, durata totale attività 4 ore.

Dislivello e lunghezza: +390 metri complessivi circa di dislivello e 8,75 chilometri circa. di lunghezza. Difficoltà: medio/facile.

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe da trekking.

Marcello Di Meglio