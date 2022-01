Pontedassio, comandante polizia locale sospeso: non era vaccinato

Danilo Gravagno, comandante della polizia locale di Pontedassio, provincia di Imperia, è stato allontanato dal posto di lavoro in quanto non vaccinato e sprovvisto del Green pass obbligatorio per i componenti delle forze dell’ordine.

Gravagno si era presentato al lavoro e aveva timbrato il cartellino, in quanto, sembra, non avesse ricevuto il decreto di sospensione.

Inoltre nessuno lo aveva controllato. Sembra, infatti, che il segretario comunale incaricato del controllo del Green pass non fosse in servizio.

Il sindaco Ilvo Calzia, appresa la situazione, si è recato dai carabinieri ad esporre i fatti.

Il comandante della polizia locale, il giorno successivo, si è recato sul posto di lavoro in Comune ma dopo aver incontrato il sindaco e il segretario, ha lasciato la sede comunale.

Nei giorni scorsi al comandante era stata recapitata la raccomandata con richiesta, da parte della ASL, di vaccinazione entro 20 giorni dal 31 dicembre.

Secondo quanto viene riportato, il comandante nei giorni scorsi aveva chiesto alla propria Asl di poter essere vaccinato con il siero Novavax, ma sembra che tale richiesta non sia stata ritenuta sufficiente dal sindaco Ilvo Calzia per riammetterlo in servizio.

Ora, sembra, che la vicenda abbia un risvolto legale.

A gestire tutta Valle Impero è rimasto, attualmente, un solo vigile.