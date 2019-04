Ponte Morandi: Facciamo Squadra il 27 Maggio al Ferraris

Trasmettere il messaggio di una città che guarda con ottimismo al futuro. Raccogliere fondi per le aziende e attività commerciali che stanno scontando le conseguenze del tragico crollo del Ponte Morandi. Oggi è stata presentata ufficialmente la partita che il 27 maggio vedrà scendere in campo una mista degli attuali giocatori di Genoa e Sampdoria, contro una selezione di ex rossoblucerchiati ancora in attività.

Insieme al governatore Giovanni Toti, al sindaco Marco Bucci, agli assessori Cavo e Piciocchi, il Genoa con l’ad Zarbano e il capitano Criscito, la Sampdoria con il presidente Ferrero e l’ex capitano Angelo Palombo sono intervenuti alla conferenza nel Palazzo di Piazza De Ferrari. Con loro il direttore di Sport Mediaset Alberto Brandi. L’evento, preceduto da uno spettacolo, sarà trasmesso in diretta su Italia 1.

“Fare squadra con ogni singolo cittadino di questa città e di questa regione è la carta vincente che sta permettendo di ottenere risultati importanti. È anche particolarmente bello presentare questa manifestazione calcistica nel giorno in cui, per la prima volta, viene festeggiata la Bandiera di Genova e dei genovesi” ha detto il governatore Toti.

“Ringrazio le società e gli organizzatori che testimoniano quel senso di ‘fare squadra’ che ha contraddistinto l’impegno di Genova. Tutti ci siamo rimboccati le maniche offrendo un esempio all’Italia e al mondo di come certe cose debbano essere affrontate e come da un problema si costruisca un’opportunità” ha sottolineato il sindaco Bucci.