Ponte di Genova ad Aspi, Senarega: dopo tante parole ora che cosa dicono Pd-M5S liguri?

“Oggi di nuovo intrappolati in autostrada con 14 chilometri di coda e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, oltre a non rispondere a Regione Liguria per trovare una soluzione, ha annunciato che il nuovo Ponte di Genova sarà dato in concessione ad Autostrade per l’Italia.

Dopo tante parole e pochi fatti, anzi nessun fatto concreto per Genova e la nostra regione, che cosa diranno ora il M5S e il Pd liguri?

Attendiamo, anche in vista delle prossime elezioni regionali, la presa di posizione degli esponenti liguri di M5S e Pd”.

Lo ha dichiarato stamane il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).