Polonia-Italia, Mancini: Stiamo migliorando sempre di più

E’ soddisfatto il CT Mancini per i miglioramenti registrati dalla sua Nazionale in vista degli impegni di Nations League: questa sera è la volta della Polonia.

“Non ci sono molti interrogativi in vista di questa partita”, ha dichiarato Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia. “Ho solo un paio di dubbi, legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori che dovrò valutare nelle prossime ore”. Intanto il percorso della sua Nazionale è ripreso con un 6-0 alla Moldavia in amichevole: “Mi auguravo che la squadra migliorasse di partita in partita e così è stato”, la soddisfazione del commissario tecnico. “Il merito è dei ragazzi, che sono stati rapidi ad apprendere il nostro gioco. Ora contro Polonia e Olanda ci aspettano due gare importanti: potrebbero essere già decisive”.