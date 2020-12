Polizia Locale, 781 agenti in servizio da giovedì a sabato

Sono 55 le sanzioni elevate per la mancata osservanza delle norme di prevenzione al Covid

Importante l’impegno della Polizia Locale per permettere ai genovesi un Natale sereno e garantire il rispetto delle norme di prevenzione alla diffusione del Covid-19.

Sono stati 781 gli agenti della Polizia Locale con 390 pattuglie che si sono alternati sui 4 turni quotidiani sul territorio per i controlli tra il 24 e il 26 dicembre.

A questi si aggiungono quelli in servizio oggi: 146 per 73 pattuglie.

Giovedì 24 gli agenti sono stati 392, venerdì 118, sabato 271.

Il totale delle sanzioni tra il 24 e il 26 dicembre è di 51, di cui 18 in centro storico e 33 in altre zone della città, 47 a persone fisiche e 4 ad attività economiche.

Ecco il dettaglio:

Giovedì 24: 29 sanzioni (9 in centro storico, 20 in altre zone) di cui 25 a persone (9 in centro storico, 16 in altre zone) e 4 ad attività economiche fuori dal centro storico.

Venerdì 25: 5 sanzioni, tutte a persone, di cui 3 in centro storico e 2 in altre zone.

Sabato 26: 17 sanzioni, tutte a persone, di cui 6 in centro storico, 11 in altre zone.