La fiaba in musica Pierino e il lupo in streaming dal Teatro La Fenice di Venezia

Il giorno di Natale la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha offerto ai bimbi e alla famiglie, gratuitamente e in streaming, un’inedita versione della fiaba musicale “Pierino e il lupo” di Sergej Prokof’ev.

Lo spettacolo, realizzato con l’Orchestra del Teatro La Fenice sotto la direzione del maestro Alvise Casellati, la voce recitante dell’ attrice Sonia Bergamasco, le illustrazioni di Chiara Tronchin e le animazioni di Heads Collective, resterà disponibile sul canale YouTube del Teatro veneziano per tutto il 2021.

Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev andò in scena per la prima volta il 2 maggio 1936 al Teatro Nezlobin, Teatro per l’Infanzia di Mosca, con la Filarmonica di Mosca diretta dallo stesso compositore.

Si tratta di una favola in musica con la sua brava morale ( il coraggio di Pierino porta alla sconfitta e alla cattura del lupo, trascinato in un trionfante corteo finale) ma anche di una composizione che aiuta a conoscere e comprendere la potenzialità degli strumenti musicali per chi voglia iniziare ad introdursi nel mondo magico e complesso della musica classica.

Infatti l’orchestra del Teatro (di ottima acustica), eccellente e magistralmente diretta dal podio, fa precedere lo svolgimento della storia da una presentazione dei profili melodici e strumentali attribuiti ai singoli personaggi: il flauto per l’uccellino, l’oboe per l’anatra, il clarinetto per il gatto, il fagotto per il nonno, i corni per il lupo, gli archi per Pierino, i timpani per lo sparo dei fucili dei cacciatori.

Il testo narrativo, sintetico e trascinante, adatto ad essere compreso dai più piccoli, è ben condotto dal tratto sicuro e sapientemente modulato di Sonia Bergamasco.

Una fiaba piacevolmente retrò, adatta al clima natalizio, arricchita dalle indovinate e simpatiche animazioni da gustare in pieno. Elisa Prato