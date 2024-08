Polizia di Stato: intervento a Sottoripa per un’aggressione

Rintracciato e denunciato il presunto autore dell’aggressione

Ieri sera, intorno alle 22:00, sotto i portici di Sottoripa, gli agenti del Commissariato Centro e del VI Reparto Mobile di Genova sono intervenuti per soccorrere quattro uomini di origine bengalese, aggrediti senza motivo apparente da un giovane armato di bastone.

L’aggressore, dopo l’attacco, è fuggito, ma le vittime sono state rapidamente soccorse e trasportate all’Ospedale San Martino per le cure necessarie.

Collaborazione con i Carabinieri e rintraccio del sospetto

Le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, allertate dalla segnalazione al 112, si sono unite all’intervento.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dai testimoni e alle indicazioni sulla via di fuga, oltre alla visione dei video di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospetto su un autobus fermo al capolinea in piazza Caricamento, dove aveva tentato di nascondersi.

Il giovane, un 34enne straniero, è stato trovato ancora sporco di sangue e in stato di ebbrezza. Ha tentato di scappare, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti.

È stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria dal Commissariato Centro per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, con la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Operazioni di controllo nel centro storico

Dopo l’intervento, il pattuglione, coordinato dal Commissariato Centro e supportato dal Reparto Prevenzione Crimine e dalle Unità Cinofile antidroga, ha proseguito le operazioni di controllo fino a notte inoltrata nelle zone di via della Maddalena, piazza delle Vigne, via delle Vigne, vico dei 4 Canti di San Francesco e via San Luca.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, gli agenti avevano già deferito un altro straniero sorpreso a spacciare in piazza Raibetta, sequestrando diverse dosi di cannabis e banconote di piccolo taglio durante un controllo svolto dalla pattuglia interforze con l’Esercito Italiano e la Polizia Locale.