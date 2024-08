Amt, nuova campagna abbonamenti annuali: libertà di movimento

Amt promuove la campagna: “Solo con noi vai dove vuoi”: Mobilità Illimitata e conveniente su tutto il territorio metropolitano genovese.

Nell’ambito della nuova politica commerciale sperimentale, entrata in vigore lo scorso 15 gennaio, Amt Genova presenta la campagna abbonamenti annuali “Solo con noi vai dove vuoi”, progettata per promuovere una mobilità conveniente e illimitata in tutta l’area metropolitana di Genova.



La campagna punta a sottolineare la libertà di movimento garantita dagli abbonamenti annuali, che permettono l’utilizzo di tutto il sistema di trasporto multimodale gestito da AMT. Oltre alla praticità, viene evidenziata anche la convenienza economica, con un focus sul costo giornaliero estremamente vantaggioso per gli utenti.

La nuova offerta prevede due abbonamenti.

Abbonamento annuale XXL al prezzo di 295 euro e l’annuale under 26 XXL a 200 euro. Le grafiche promozionali mettono in risalto la convenienza dell’uso quotidiano del trasporto pubblico.

Dividendo il costo dell’abbonamento per i 365 giorni di validità, infatti, il costo giornaliero è di soli 80 centesimi per l’abbonamento da 295 euro e di 55 centesimi per quello da 200 euro, meno del prezzo di un caffè. Entrambi gli abbonamenti offrono copertura su tutta l’area vasta della Città Metropolitana di Genova.



Tra i principali vantaggi dell’abbonamento annuale vi è la possibilità di accedere a una vasta gamma di mezzi di trasporto, inclusi:

– Tutti i bus urbani ed extraurbani, compresa la linea 782 da Santa Margherita Ligure a Portofino.

Metropolitana;

Funicolari e ascensori;

Ferrovia a cremagliera;

Navebus;

Volabus;

Ferrovia Genova-Casella;

Rete urbana genovese di Trenitalia (tra le stazioni di Nerv i-Voltri-Vesima e Pontedecimo – Acquasanta).



Questa iniziativa conferma l’impegno di AMT nel rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile e vantaggioso per i cittadini. Con l’abbonamento annuale, i residenti possono muoversi senza preoccupazioni nell’area metropolitana di Genova, contribuendo alla mobilità sostenibile e risparmiando ogni giorno.



Amt continua a sostenere una mobilità green e inclusiva, incentivando l’uso del trasporto pubblico per garantire una città più vivibile e collegata. Antonio Bovetti